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С прицелом на ЛЕ. Унаи Эмери в ближайшее время возглавит Вильярреал
Текущий сезон клуб закончил пятым
Унаи Эмери близок к возвращению к тренерской работе. В декабре он был уволен из "Арсенала".
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Как сообщает Marca, опытный наставник должен будет возглавить "Вильярреал". Только сегодня "субмарина" осталась без тренера, так как команду покинуль Хави Кальеха.
Comunicado oficial: Gracias, Javi.https://t.co/R4od2jquMi— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 20, 2020
Отметим, что "Вильярреал" завершил сезон на пятом место. Благодаря этому он сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
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