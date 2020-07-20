С прицелом на ЛЕ. Унаи Эмери в ближайшее время возглавит Вильярреал

Унаи Эмери близок к возвращению к тренерской работе. В декабре он был уволен из "Арсенала".

Как сообщает Marca, опытный наставник должен будет возглавить "Вильярреал". Только сегодня "субмарина" осталась без тренера, так как команду покинуль Хави Кальеха.

Отметим, что "Вильярреал" завершил сезон на пятом место. Благодаря этому он сыграет в групповом этапе Лиги Европы.