  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. С прицелом на ЛЕ. Унаи Эмери в ближайшее время возглавит Вильярреал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С прицелом на ЛЕ. Унаи Эмери в ближайшее время возглавит Вильярреал

Испания
(1 голосов)

Текущий сезон клуб закончил пятым

С прицелом на ЛЕ. Унаи Эмери в ближайшее время возглавит Вильярреал
UA-Футбол
Новина українською

Унаи Эмери близок к возвращению к тренерской работе. В декабре он был уволен из "Арсенала".

Читайте такжеЭмери: Когда я говорил "good ebening" после побед, было весело, когда проигрывали - все смеялись

Как сообщает Marca, опытный наставник должен будет возглавить "Вильярреал". Только сегодня "субмарина" осталась без тренера, так как команду покинуль Хави Кальеха.

Отметим, что "Вильярреал" завершил сезон на пятом место. Благодаря этому он сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Унаи Эмери Вильярреал Хави Кальеха
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...