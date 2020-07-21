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Лунин потерпел поражение в последнем матче за Овьедо

Испания
(1 голосов)

Украинец возвращается в Реал

Лунин потерпел поражение в последнем матче за Овьедо
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся последний тур Сегунды. "Овьедо" заблаговременно гарантировал себе сохранение прописки, но, несмотря на это, выступал против "Эльче" боевым составом. Андрей Лунин, в частности, был в основном составе и отметился двумя-тремя яркими сейвами. Дани Кальво, Виктор Родригес и партнеры несколько раз расстреливали ворота с близкого расстояния, но украинец справился. Однако не справился с ударами из пределов штрафной площадки от Хонатаса и Пере Милья – на это был только один ответ в виде гола Лоло Гонсалеса. С "Овьедо" Лунин попрощался поражением, но в целом, проведя за команду шесть сухих матчей, помог астурийцам спастись.

Отмечаем в этом матче атакующую мощь "Эльче" – девять ударов в створ. Оно и понятно, команда билась за право попасть в переходной плей-офф (за место в Примере) и задачу выполнила.

"Эльче" - "Овьедо" 2:1
Голы: Хонатас 21, Пере Милья 81 - Лоло Гонсалес 40

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Эльче (Испания) Андрей Лунин
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