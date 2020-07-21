Удивительное спасение. Как Альбасете победил лидера и ушел от вылета. Видеообзор матча

Команда Романа Зозули была в шаге от провала. Поражение и даже ничья в матче 42-го тура Сегунды отправляли "Альбасете в Сегунду Б. И какая бы тогда судьба ждала Романа Зозулю, у которого еще год контракта с "Альбой"? Однако коллектив спасся благодаря голу с пенальти в конце встречи. Пенальти, назначенного за попадание мяча в руку сопернику после рикошета.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 42-го тура Сегунды "Кадис" - "Альбасете".