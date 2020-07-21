Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удивительное спасение. Как Альбасете победил лидера и ушел от вылета. Видеообзор матча
Кадис - Альбасете ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Команда Романа Зозули была в шаге от провала. Поражение и даже ничья в матче 42-го тура Сегунды отправляли "Альбасете в Сегунду Б. И какая бы тогда судьба ждала Романа Зозулю, у которого еще год контракта с "Альбой"? Однако коллектив спасся благодаря голу с пенальти в конце встречи. Пенальти, назначенного за попадание мяча в руку сопернику после рикошета.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 42-го тура Сегунды "Кадис" - "Альбасете".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...