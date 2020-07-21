Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca

1) Marca.2) Тому Фірпо... Що "не відправив" Альбу на пенсію3) А хто такий Йовіч? 4) А де Азар? 5) Гризманн дійсно щось не... З одного боку "третій бомбардир" Барселони, але потенціал та і гроші, які були за нього заплаченіпередбачали показники в півтора або навіть у два рази більше. Єдина "отмазка Антуана" що йому ДВА Ернесто "допомогли" потрапити у список невдах