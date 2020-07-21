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Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca
Издание держит руку на пульсе
Авторитетное испанское издание Marca составило символическую сборную из игроков чемпионата Испании, чьи переходы прошлым летом не оправдали ожиданий. Журналисты решили "играть" по схеме 3-4-3.
Голкипер: Яспер Силлессен ("Валенсия")
Защитники: Тьерри Коррейя ("Валенсия"), Фернандо Калеро ("Эспаньол"), Хуниор Фирпо ("Барселона")
Полузащитники: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Матиас Варгас ("Эспаньол"), Денис Суарес ("Сельта"), Маркуш Лопес ("Севилья")
Нападающие: Антуан Гризманн ("Барселона"), Лука Йович ("Реал"), Борха Иглесиас ("Бетис").