  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca

Испания
(4 голосов)

Издание держит руку на пульсе

Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca
Новина українською

Авторитетное испанское издание Marca составило символическую сборную из игроков чемпионата Испании, чьи переходы прошлым летом не оправдали ожиданий. Журналисты решили "играть" по схеме 3-4-3.

Читайте такжеСекрет чемпионства Реала на фоне кризиса Барселоны – вовсе не в судействе. Подкаст №29

Голкипер: Яспер Силлессен ("Валенсия")

Защитники: Тьерри Коррейя ("Валенсия"), Фернандо Калеро ("Эспаньол"), Хуниор Фирпо ("Барселона")

Полузащитники: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Матиас Варгас ("Эспаньол"), Денис Суарес ("Сельта"), Маркуш Лопес ("Севилья")

Нападающие: Антуан Гризманн ("Барселона"), Лука Йович ("Реал"), Борха Иглесиас ("Бетис").

Гризманн, Йович, Фелиш – в сборной разочарований Ла Лиги сезона-2019/20 по версии Marca - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Денис Суарес Яспер Силлессен Маркуш Лопеш Борха Иглесиас Лука Йович Фернандо Калеро Жоау Фелиш Фирпо Marca Тьерри Коррейя
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
21.07.2020 в 15:27
1) Marca. 2) Тому Фірпо... Що "не відправив" Альбу на пенсію 3) А хто такий Йовіч? 4) А де Азар? 5) Гризманн дійсно щось не... З одного боку "третій бомбардир" Барселони, але потенціал та і гроші, які були за нього заплачені передбачали показники в півтора або навіть у два рази більше. Єдина "отмазка Антуана" що йому ДВА Ернесто "допомогли" потрапити у список невдах
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.07.2020 в 13:28
Сейчас выйдет опровержение с блестящими доказательствами о феноменальной игре в этом сезоне Гризманна и о выдающемся трансфере Фирпо...
Ответить
+1
0
lucky_guy
21.07.2020 в 15:17
Понятно, что эти двое провели слабые сезоны. Но Гризманн в отличии от Азара играл и забил 15голов, не так и плохо для дебютного сезона, учитывая что Барса и Атлетико две противоположные по стилю игры команды. Сраные испанские журналисты, объективность зашкаливает...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...