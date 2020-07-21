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Перес хочет, чтобы Зидан стал для Реала тем же, кем был Фергюсон для Манчестер Юнайтед

Испания
(1 голосов)

Сэром?

Перес хочет, чтобы Зидан стал для Реала тем же, кем был Фергюсон для Манчестер Юнайтед
Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес желает, чтобы главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан стал бессменным наставником столичной команды.

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Босс "королевского клуба" готов предоставить французскому специалисту бессрочный трудовой договор и даже расширить его полномочия до генерального директора в случае завершения Зиданом карьеры тренера – об этом сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

Флорентино считает, что Зидан мог бы стать для "Реала" тем же, кем был сэр Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед". Напомним, шотландец возглавлял "красных дьяволов" на протяжении 27 лет. Текущий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до 2022 года.

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В статье: Флорентино Перес Алекс Фергюсон Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2020 в 14:29
Зидан очень слабый тренер. Все трофеи Реала с Зиданом - не законные. Потому что была очевидная помощь арбитров. Поэтому, Перес может хоть табуретку назначить главным тренером Реала, сути это не меняет. Все темные дела для Реала делаются сначала в офисе Переса и лишь затем, официально на футбольных полях.
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0
-3
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 14:43
Вас давит жаба, что у Королевского Клуба есть настоящий Президент, который заботится о его судьбе, а у Барсы , что не презик, то слизняк.
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2020 в 15:05
Очень смешно.. Завидовать коррупционеру, который убил футбол... оригинально...
0
-1
Dr. House (Подолье)
21.07.2020 в 14:07
Для Переса нет ничего невозможного. Это ж не слизняк Бармалей.
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0
-1


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