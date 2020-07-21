Перес хочет, чтобы Зидан стал для Реала тем же, кем был Фергюсон для Манчестер Юнайтед

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес желает, чтобы главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан стал бессменным наставником столичной команды.

Босс "королевского клуба" готов предоставить французскому специалисту бессрочный трудовой договор и даже расширить его полномочия до генерального директора в случае завершения Зиданом карьеры тренера – об этом сообщил журналист OK Diario Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

Флорентино считает, что Зидан мог бы стать для "Реала" тем же, кем был сэр Алекс Фергюсон для "Манчестер Юнайтед". Напомним, шотландец возглавлял "красных дьяволов" на протяжении 27 лет. Текущий контракт Зидана с испанским клубом рассчитан до 2022 года.