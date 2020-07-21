Варан - о матче с Манчестер Сити: Это Реал, здесь возможно всё

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Это "Реал", здесь возможно всё. Надежда всегда есть, даже если ситуация сложная. Футболка "Реала" — это ответственность. Мы знаем, что нас ожидает трудный матч, но мы подойдём к нему с невероятным желанием. Это наш долг перед болельщиками. Мы не можем обещать, что одержим победу, но можем гарантировать, что будем сражаться до самого конца", — приводит слова Варана Goal со ссылкой на Le Parisien.

В первой встрече, которая прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 26 февраля, финальный свисток зафиксировал победу "горожан" со счётом 2:1. Ответный матч состоится в Манчестере на арене "Этихад" 7 августа.