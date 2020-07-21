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Варан - о матче с Манчестер Сити: Это Реал, здесь возможно всё

Испания
(1 голосов)

Сливочные настроены на победу

Варан - о матче с Манчестер Сити: Это Реал, здесь возможно всё
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

"Это "Реал", здесь возможно всё. Надежда всегда есть, даже если ситуация сложная. Футболка "Реала" — это ответственность. Мы знаем, что нас ожидает трудный матч, но мы подойдём к нему с невероятным желанием. Это наш долг перед болельщиками. Мы не можем обещать, что одержим победу, но можем гарантировать, что будем сражаться до самого конца", — приводит слова Варана Goal со ссылкой на Le Parisien.

В первой встрече, которая прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 26 февраля, финальный свисток зафиксировал победу "горожан" со счётом 2:1. Ответный матч состоится в Манчестере на арене "Этихад" 7 августа.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (13)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 17:27
Вперед гвардіолівці! Розчавте цих білих пацюків!
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+1
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:29
Тіпа як барселонських букашок розчавила Осасуна?
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.07.2020 в 17:26
Ещё раз повторяю пророчество аленя: Перес купил КАС в Лозанне по МС , и в благодарность МС с Гвардиолой(!!!) отдает ответку Реалу!!!!!
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+2
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:46
Так виявляється алєнь-прєдатєль і буде вболівати за Реал в цьому мачтія так і знав, що його позорні коменти не мають нічо спільного з вболіванням за Барсу, лише сексуальний потяг до Мессі-алєній кліч природи
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 17:23
Варану бы помолчать...
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.07.2020 в 17:27
Вам также. Ваш Алень всё уже разложил. Вы не верите своему Пророку?)))
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+2
-2
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 17:32
Я не ведаю, кто такой Пророк Алень. Выражайтесь поточнее любезнейший. )
0
-3
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:36
Хуліо-Барселінус включив дурачката й раніше він не надто сообразітєльностю відрізнявся
+2
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 17:22
Круто сказано! не то шо барсєлонські дівчатка - шо не інтєрв'ю то ниття і споплі
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2020 в 17:03
О том, что с Реалом возможно всё, весь футбольный миру убедился на протяжении 9 матчей из 11 после карантина. Именно поэтому когда-то многочисленная армия фанатов этой позорной команды так стремительно сокращается...Реал теряет своих фанатов по всему миру...Тем более, в Украине...
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+1
-4
Algrab (Костопiль)
21.07.2020 в 17:04
Вперед, Реал!!! Ми всі з тобою!!!
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+3
-3
metall5291 (Kharkiv)
21.07.2020 в 17:00
Удачи. Многие за вас во всем мире. и в Украине тоже.
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+4
-2
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MES QUE UN CLUB
21.07.2020 в 17:22
Имеется статистика? ))
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+2
-3


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