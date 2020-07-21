СуперДепор - ПозорныйДепор

"Исторический провал", "позор", "наибольшее падение в истории" – с такими заголовками вышли статьи о громком событии прошлого года. Тогда испанские СМИ крушили "Барселону" после невероятного поражения 0:4 на "Энфилде", которая перечеркнула победу на "Камп Ноу" 3:0 и не дала каталонцам пройти в финал, где они точно были бы фаворитом. Но это дела больших и богатых. К сожалению, о "Депортиво" из Ла-Коруньи сегодня так не писали, хотя приведенные заголовки больше подходят именно для галисийцев. Вот только беда в том, что к их провалам успели привыкнуть.

114 лет истории – не залог хотя бы относительно спокойной жизни футбольного клуба. Стоит вспомнить тот же английский "Ноттингем Форест", который был на вершине футбольного олимпа и падал, после этого опускался в третьей по силе дивизион.

Клуб из столицы Галисии столь высоко не взлетал, однако в 90-е и в начале 2000-х был очень крутым, в том числе и на международной арене.

Славнейшим европейским походом "турок" стала Лига чемпионов сезона 2003/2004. Она и в целом выдалась аномальной – к полуфиналу дошел только один из фаворитов "Челси", которого одолел "Монако" Дидье Дешама. В другой же паре "Депортиво" считали более мощным, нежели "Порту". Да и как можно было не считаться с представителем Испании? В плей-офф он аккуратно победил "Ювентус" 1:0, 1: 0. Затем с "Миланом" совершил один из самых эпических камбэков главного клубного турнира Европы – 1:4, 4:0.

У "Депортиво" было твердое намерение в том сезоне выиграть Лигу чемпионов. Ради такой цели главный тренер Хавьер Ируретагойена выставил второй состав на принципиальный матч с мадридским "Реалом", который, кстати, его команда выиграла. А вот португальцам уступили и, пожалуй, по делу. Сезар привез пенальти, капитан Найбет наиграл на удаление. Единственный хороший шанс СуперДепора потерял Валерон. "Порту" же пошел дальше за титулом во главе с Жозе Моуриньо.

Настоящий СуперДепор – это, де-факто, две команды, которые шли одна за другой и были словно сшиты воедино двумя культовыми бразильскими опорниками Мауро Силва и Донато. Первая команда – это Бебето и компания под руководством Арсенио Иглесиаса, которая чемпионом стать не смогла, но дважды имела для этого все шансы. Она один раз победила в Кубке Короля. Также дошла до полуфинала Кубка обладателей Кубков, где уступила ПСЖ во главе с Юри Джоркаеффом и Раи.

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Вторая – это уже Арсенио Иглесиас и Валерон, плюс другие. Тоже дважды вице-чемпион, один трофей Кубка Короля. И этот СуперДепор титул таки взял в сезоне 1999/2000.

Вся золотая эра клуба – это времена президента Аугусто Сезара Лендойро, правившего клубом с 1988-го по начало 2014-го года. Он принял "турок" в Сегунде. После всех достижений клуб дважды снова там оказался и на момент отставки Лендойро был на пути в Примеру. Нынче – последнее возвращение.

Некоторые проблемы "Депортиво" еще можно объяснить объективными причинами – разница между бедными и богатыми клубами выросла, Лендойро время от времени удавалось проводить успешно рискованные финансовые операции, но вечно так продолжаться не могло. Бывший президент во времена СуперДепора имел огромную власть в регионе, что тоже помогало. Среди объективных проблем современности – и сам статус Галисии, она традиционно среди беднейших в Испании.

А теперь о том, почему сейчас это ПозорныйДепор. В сезоне 2017/2018 команда в очередной раз вылетела из Примеры. Наиболее ярко тогдашний бардак характеризовала ситуация с вратарями. За сезон в рамке стояли Пшемыслав Тытонь, Фрэнсис Узохо, Максим Коваль и Костел Пантилимон. Все они успели поиграть за свои национальные сборные и все в Ла Корунье ​​провалились (разве что Узохо еще был молодым), а защищал ворота Рубен и как только он травмировался – все просто посыпалось. А тренировал тогда прекрасный футболист, супер-позитивный человек и нулевой тренер Кларенс Зеедорф.

С тех пор стало только хуже. Большую часть сезона 2019/2020 "Депортиво" провел в зоне вылета. За это время клубом руководили три человека. Пако Зас и Фернандо Видал как президенты, Хуан Антонио Арментерос в качестве исполняющего обязанности. Тем более, все покатилось кувырком от того, что все они имели свой "неповторимый" взгляд на пути выхода из кризиса.

Также за кампанию было еще и три тренера. Начал Хуан Антонио Анкела, продолжил Луис Сезар Сампедро (видимо, с ним был худший в сезоне футбол), а завершил Фернандо Васкес. Каждый из них, кроме сугубо игровых задач, вынужден был искать взаимопонимание с директоратом, который вел войны против всех. Последний президент и тренер якобы достигли понимания между собой и дождались штиля среди других руководителей, однако было уже поздно.

А еще не забываем о двух спортивных директорах за сезон, каждый из которых комплектовал команду под свое видение футбола.

Правда, еще есть шанс на спасение. Помочь может коронавирус, через который отменили матч против "Фуэнлабрады". Между тем, "Депортиво" отстал от спасительного 17-го места, которое заняла "Понферрадина", на три очка. "Турки" стремятся не только сыграть свой поединок, но и добиться переигровки всего заключительного тура.