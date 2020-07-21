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СМИ: Обамеянг хочет продолжить карьеру в Барселоне

Испания
(1 голосов)

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СМИ: Обамеянг хочет продолжить карьеру в Барселоне
UA-Футбол
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Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет летом пойти на повышение.

Как сообщает Mundo Deportivo, цель габонца - перейти в "Барселону". Он симпатизирует каталонцам и уверен, что сможет с ними достичь высоких целей. Его контракт с лондонцами истекает в 2021-м году.

"Барселона" также проявляет интерес к футболисту. Именно он - запасно вариант на случай, если не удастся подписать Лаутаро Мартинеса.

В текущем сезоне Обамеянг забил 25 голов в 41-м матче.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (3)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 22:46
Не знаю, как кому, а мне Обамеянг нравится, хороший такой настырный нападающий, лёгкий, быстрый, со светлой улыбчивой головой... Мне вообще негры нравятся.
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Elektrikc (Львів)
21.07.2020 в 21:38
Обамеянг слишком хорош, много забивает, Гному такое не подойдет. А если возьмут без его одобрения - згноит так как Гризмана.
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 22:03
Звичайно карлік буде в гніві. Він же не те, що хоче, а вимагає придбати в склад Мартінеса. Враховуючи те, що з віком він стає більш непередбачуваним і агресивним, то можна чекати всього, що завгодно. Напевно стероїдами чи іншою хімією об'їдається. Можливо з часом це непорозуміння виведуть на чисту воду як колись Ленса Армстронга, да і відберуть всі незаслужені ЗМ
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