СМИ: Обамеянг хочет продолжить карьеру в Барселоне

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет летом пойти на повышение.

Как сообщает Mundo Deportivo, цель габонца - перейти в "Барселону". Он симпатизирует каталонцам и уверен, что сможет с ними достичь высоких целей. Его контракт с лондонцами истекает в 2021-м году.

"Барселона" также проявляет интерес к футболисту. Именно он - запасно вариант на случай, если не удастся подписать Лаутаро Мартинеса.

В текущем сезоне Обамеянг забил 25 голов в 41-м матче.