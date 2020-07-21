Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Обамеянг хочет продолжить карьеру в Барселоне
Хотеть не вредно
Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет летом пойти на повышение.
Как сообщает Mundo Deportivo, цель габонца - перейти в "Барселону". Он симпатизирует каталонцам и уверен, что сможет с ними достичь высоких целей. Его контракт с лондонцами истекает в 2021-м году.
"Барселона" также проявляет интерес к футболисту. Именно он - запасно вариант на случай, если не удастся подписать Лаутаро Мартинеса.
В текущем сезоне Обамеянг забил 25 голов в 41-м матче.
Читайте такжеОбамеянг быстрее всех забил 50 голов за Арсенал
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хулио Тебенадо (Барселона)
21.07.2020 в 22:46
Ответить
0
0
Elektrikc (Львів)
21.07.2020 в 21:38
Ответить
+3
-1
ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 22:03
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...