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Бензема, Рамос и Месси вошли в сборную сезона Ла Лиги от Marca

Испания
(1 голосов)

Всего один каталонец

Бензема, Рамос и Месси вошли в сборную сезона Ла Лиги от Marca
UA-Футбол
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Испанская газета Marca продолжает подводить итоги сезона. После сборной-разочарований была составлена сборная лучших игроков.

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Не удивительно, что сразу четыре игрока "Реала" попали туда - Бензема, Рамос, Куртуа, Каземиро. А вот "Барселона", взявшая серебро, представлена только Лео Меси. Целиком команда выглядит следующим образом:

Куртуа - Фелипе, Рамос, Диего Карлос - Окампос, Каземиро, Эдегор, Касорла - Морено, Бензема, Месси

Бензема, Рамос и Месси вошли в сборную сезона Ла Лиги от Marca - изображение 1

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Карим Бензема
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Комментарии (2)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 22:54
Мда.. Ну і який же гранд Барса? щоб Мессі отримав тут місце вся команда відішла на другий план.Називається підстроїлись під падающий рівень карлікагранд, блінфу
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hardcorepwnz (Украина)
21.07.2020 в 22:53
Без Переса не обошлось?
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