Испания
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Бензема, Рамос и Месси вошли в сборную сезона Ла Лиги от Marca
Всего один каталонец
Испанская газета Marca продолжает подводить итоги сезона. После сборной-разочарований была составлена сборная лучших игроков.
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Не удивительно, что сразу четыре игрока "Реала" попали туда - Бензема, Рамос, Куртуа, Каземиро. А вот "Барселона", взявшая серебро, представлена только Лео Меси. Целиком команда выглядит следующим образом:
Куртуа - Фелипе, Рамос, Диего Карлос - Окампос, Каземиро, Эдегор, Касорла - Морено, Бензема, Месси
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Комментарии (2)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.07.2020 в 22:54
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hardcorepwnz (Украина)
21.07.2020 в 22:53
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