Чемодан без ручки. Игнорирование Зидана ведет Хамеса в Атлетико

В нынешнем составе "Реала" есть два игрока, которых игнорирует Зинедин Зидан – это Гарет Бэйл и Хамес Родригес. Но если первый придуривается, засыпает на трибунах и фотографируется в провокационной стойке гольфиста, то второй хочет чувствовать себя важным исполнителем, но по разным причинам этого не получается.

На самом деле, Хамес никогда не входил в планы Зидана, даже на фоне порой усеченного состава. Коуч "Мадрида" предпочитал держать игрока сборной Колумбии на расстоянии, чем учить его принципам своего футбола. Зизу не сомневался: Родригес – крайне разбалансированный футболист, который умеет только атаковать.

Двухгодичная аренда в "Баварию" с опцией выкупа ничего не поменяла в отношениях Зидана и Хамеса, которые продолжали не замечать друг друга на тренировках и делать вид, что ничего не происходит. Так, воспитанник "Энвигадо" превратился для "Реала" в чемодан без ручки, который выбросить жаль, а нести неудобно.

В текущем сезоне на "Сантьяго Бернабеу" ничего, по большому счету, не поменялось. Если Хамес намеревался переубедить Зидана и стать по-настоящему ключевым игроком, то он быстро в этом разочаровался. Минимум игрового времени, три результативных действия и отрицательный баланс поражений с Родригесом на поле.

Очевидно, Зидан не поменяет своего мнения в отношении Хамеса, но у последнего перед тренерским штабом нет каких-либо аргументов. Когда полузащитник Колумбии играл против "Мальорки" (0:1) в Примере и "Реал Сосьедада" (3:4) в Кубке Короля, "Мадрид" проигрывал и покидал второй по престижности турнир страны.

После рестарта чемпионата ситуация для Хамеса и дальше накалялась, а "Реал" спокойно набирал очки, чтобы отобрать у "Барселоны" золотые медали. В последующих девяти матчах он сыграл лишь однажды, когда появился в старте на поле в Сан-Себастьяне (2:1) из-за травм Эдена Азара и Лукаса Васкеса.

Почему не играет в "Реале"

На следующий день после игры против "Реал Сосьедада" вышло интервью Родригеса на "The Locker Room", канале, который ведет бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд. В нем Хамес признался: "Тоже очень хотелось бы знать, почему в Мадриде мне дают минимум игрового времени".

Казалось бы, Зидан должен был понять страдания своего совсем не бесталанного игрока, которому, очевидно, важно чувствовать себя полезным. Впрочем, через пару недель француз и вовсе начал исключать Хамеса из окончательных заявок (так, последние пять встреч чемпионата он пропустил).

На вопрос о том, почему Родригес перестал не только играть, но и даже присутствовать с командой на выездах, Зидан отвечал: "Хамес попросил не включать его в заявку на Бильбао". Кажется, прослеживается какая-то непоследовательность между словами игрока Рио Фердинанду и его странной просьбой.

Почему так происходит? Газета "Marca" провела журналистское расследование, согласно которому выяснила, что Хамес попросил Зидана не включать его в заявку, поскольку он не может сидеть на трибунах и наблюдать за происходящим, как Гарет Бэйл, а хочет принимать участие посредством выходов.

Нет смысла ставить под сомнение информацию "Marca", но есть и другая сторона ограниченной активности Хамеса. Дело в том, что нет смысла рисковать своим здоровьем, чтобы нарываться на какие-либо травмы, которые не позволяет ему подписать выгодный контракт с топ-клубом уже нынешним летом.

Почему не ушел раньше

Хамес – нестабильный футболист, который к тому же слаб в психологическом плане, но он точно не глупый, чтобы рассчитывать на место в основе "Реала". Еще в течение прошлой претемпорады уроженец Кукуты пробивал различные варианты продолжения карьеры за пределами "Сантьяго Бернабеу".

Его агент Жорже Мендеш проводил переговоры с двумя клубами – "Наполи" и "Атлетико". И в Неаполе, и в Мадриде 29-летнего Хамеса хотели видеть у себя главные тренеры – Карло Анчелотти и Диего Симеоне. И если итальянцы не смогли потянуть запросы игрока, то испанцы были близки к трансферу.

У "Атлетико" было согласие Хамеса, а "Реал" уже потирал руки, чтобы получать хорошую компенсацию за неугодного футболиста, но за несколько часов до финиша сделку заблокировал Флорентино Перес. Президент уведомил об этом Зидана, сказав, что придется потерпеть Родригеса еще какое-то время.

Какая причина срыва договоренностей? Разгромное поражение в товарищеском дерби против "Атлетико" (3:7), прошедшем на полях США в рамках предсезонки. Менеджмент "Реала" посчитал, что будет крайне глупо и недальновидно отпускать Хамеса в стан прямого конкурента, который набирал обороты.

На сегодня таких опасений не предвидится, поэтому Родригеса со спокойной душой можно продавать хоть в "Атлетико", хоть в другое место. Для того, чтобы круто изменить свою карьеру, Хамесу даже нет необходимости покидать столицу Испании, а последовать примеру Альваро Мораты и Маркоса Льоренте.