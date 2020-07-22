  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Байер может взять в аренду полузащитника Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер может взять в аренду полузащитника Реала

Испания
(1 голосов)

Бразильцу сейчас 18 лет

Байер может взять в аренду полузащитника Реала
Новина українською

"Реал" может отдать полузащитника Рейниера в аренду "Байеру", сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" хотят отпустить 18-летнего бразильца в аренду, чтобы тот получил игровую практику, а клуб из Леверкузена проявляет к футболисту интерес. Сообщается, что в "Реале" считают Бундеслигу хорошим вариантом для развития Рейниера. Ранее появлялась информация о том, что игрок может провести сезон-2020/21 на правах аренды в "Вальядолиде".

Рейниер перешел в "Реал" зимой 2020 года из "Фламенго" за 30 миллионов евро и не провел ни одного официального матча в составе основной команды мадридцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Рейниер Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...