Байер может взять в аренду полузащитника Реала

"Реал" может отдать полузащитника Рейниера в аренду "Байеру", сообщает Goal.com.

По информации источника, "сливочные" хотят отпустить 18-летнего бразильца в аренду, чтобы тот получил игровую практику, а клуб из Леверкузена проявляет к футболисту интерес. Сообщается, что в "Реале" считают Бундеслигу хорошим вариантом для развития Рейниера. Ранее появлялась информация о том, что игрок может провести сезон-2020/21 на правах аренды в "Вальядолиде".

Рейниер перешел в "Реал" зимой 2020 года из "Фламенго" за 30 миллионов евро и не провел ни одного официального матча в составе основной команды мадридцев.