Модрич: Зидан вновь доказал, что он отличный тренер

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал роль Зинедина Зидана в успехах его команды.

"Зидан подтвердил, что он отличный тренер. Он невероятный, фантастический человек. Зидану удалось создать нужную атмосферу и каждый чувствует свою важность. Был и определенный кризис, но он сразу смог перестроиться.

Зинедин был отличным футболистом и благодаря этому он знает, как общаться с игроками и может найти подход. Во время второго прихода он принес много нового и плане тактики, и в плане обучения игроков", - цитирует хорвата Sportske Novosti.

После успеха в Испании "Реал" будет ждать ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Ман Сити".