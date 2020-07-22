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Модрич: Зидан вновь доказал, что он отличный тренер

Испания
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Модрич: Зидан вновь доказал, что он отличный тренер
UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал роль Зинедина Зидана в успехах его команды.

"Зидан подтвердил, что он отличный тренер. Он невероятный, фантастический человек. Зидану удалось создать нужную атмосферу и каждый чувствует свою важность. Был и определенный кризис, но он сразу смог перестроиться.

Зинедин был отличным футболистом и благодаря этому он знает, как общаться с игроками и может найти подход. Во время второго прихода он принес много нового и плане тактики, и в плане обучения игроков", - цитирует хорвата Sportske Novosti.

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После успеха в Испании "Реал" будет ждать ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Ман Сити".

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В статье: Лука Модрич Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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