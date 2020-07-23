Официально: Эмери возглавил Вильярреал

Пресс-служба испанского клуба "Вильярреал" сообщила о том, что 48-летний Унаи Эмери Эчегойен стал новым тренером "Желтой субмарины". Официальный сайт клуба информирует о 3-летнем контракте с Эмери.

Ранее Унаи возглавлял "Валенсию", "Севилью", "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Арсенал". С "нервионцами" Эмери трижды выигрывал Лигу Европы. Напомним, "Вильярреал" будет выступать во втором по значимости клубном европейском турнире в следующем сезоне.

С "ПСЖ" наставник выигрывал чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок французской лиги. Руководя "Лос Чес", Эмери трижды приходил с командой к третьему месту в чемпионате Испании.