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Официально: Эмери возглавил Вильярреал

Испания
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Унаи теперь у руля "Желтой субмарины"

Официально: Эмери возглавил Вильярреал
Новина українською

Пресс-служба испанского клуба "Вильярреал" сообщила о том, что 48-летний Унаи Эмери Эчегойен стал новым тренером "Желтой субмарины". Официальный сайт клуба информирует о 3-летнем контракте с Эмери.

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Ранее Унаи возглавлял "Валенсию", "Севилью", "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Арсенал". С "нервионцами" Эмери трижды выигрывал Лигу Европы. Напомним, "Вильярреал" будет выступать во втором по значимости клубном европейском турнире в следующем сезоне.

С "ПСЖ" наставник выигрывал чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок французской лиги. Руководя "Лос Чес", Эмери трижды приходил с командой к третьему месту в чемпионате Испании.

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В статье: Унаи Эмери Вильярреал
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Источник:
Villarreal CF

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