Юмтити не намерен покидать Барселону до конца контракта

Самуэль Юмтити не очень хочет покидать "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В последнее время ходит все больше слухов, что француз будет продан или отдан в аренду. На него претендует несколько команд из Италии.

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Однако у защитника другие планы. Его контракт истекает летом 2023-го года и Юмтити хочет его доработать.

В текущем сезоне на его счету 18 матчей. Сейчас он восстанавливается от очередной травмы.