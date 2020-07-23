Испания
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Юмтити не намерен покидать Барселону до конца контракта
А что хочет "Барселона"?
Самуэль Юмтити не очень хочет покидать "Барселону". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В последнее время ходит все больше слухов, что француз будет продан или отдан в аренду. На него претендует несколько команд из Италии.
Однако у защитника другие планы. Его контракт истекает летом 2023-го года и Юмтити хочет его доработать.
В текущем сезоне на его счету 18 матчей. Сейчас он восстанавливается от очередной травмы.
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