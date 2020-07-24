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Барселона намерена продать Коутиньо, Дембеле и еще 10 игроков

Испания
(1 голосов)

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Барселона намерена продать Коутиньо, Дембеле и еще 10 игроков
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"Барселона" этим летом выставит на трансфер 12 футболистов, сообщает Marca.

По информации источника, в список попали Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Нето, Жан-Клер Тодибо, Рафинья Алькантара, Мартин Брейтуэйт, Эктор Фирпо и Карлес Аленья.

Также сообщается, что клуб рассматривает не только вариант с продажей игроков, но и обмена. В частности, каталонцы намерены осуществить трансфер нападающего Лаутаро Мартинеса из "Интера", предложив миланскому клубу сделку, включающую вариант обмена.

Ранее СМИ сообщали об интересе "Барселоны" к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу и форварду "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Иван Ракитич Филиппе Коутиньо Усман Дембеле Нелсон Семеду Самюэль Умтити
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Источник:
Marca

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zago51
24.07.2020 в 16:58
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