Барселона намерена продать Коутиньо, Дембеле и еще 10 игроков

"Барселона" этим летом выставит на трансфер 12 футболистов, сообщает Marca.

По информации источника, в список попали Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Артуро Видаль, Нето, Жан-Клер Тодибо, Рафинья Алькантара, Мартин Брейтуэйт, Эктор Фирпо и Карлес Аленья.

Также сообщается, что клуб рассматривает не только вариант с продажей игроков, но и обмена. В частности, каталонцы намерены осуществить трансфер нападающего Лаутаро Мартинеса из "Интера", предложив миланскому клубу сделку, включающую вариант обмена.

Ранее СМИ сообщали об интересе "Барселоны" к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу и форварду "Арсенала" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.