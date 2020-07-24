Отец Месси купил дом в Милане

Хорхе Месси, отец аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, приобрёл недвижимость в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хорхе купил квартиру в районе Порта Нуова, в которую можно въехать в начале августа. Отмечается, что недвижимость в Милане семья Месси могла приобрести в свете выгод в плане налогообложения. Подобное уже делал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.