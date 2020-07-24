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Отец Месси купил дом в Милане

Испания
(1 голосов)

Намечается трансфер?

Отец Месси купил дом в Милане
Новина українською

Хорхе Месси, отец аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, приобрёл недвижимость в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хорхе купил квартиру в районе Порта Нуова, в которую можно въехать в начале августа. Отмечается, что недвижимость в Милане семья Месси могла приобрести в свете выгод в плане налогообложения. Подобное уже делал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
24.07.2020 в 17:05
Какая важная новость. Спасибо большое автору, что напомнил, когда у Месси контракт заканчивается. Наверное по его окончании переедет в отцовский новый дом. Капец....
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zago51
24.07.2020 в 16:58
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