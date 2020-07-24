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Барселона предложит Фати новый контракт

Испания
(1 голосов)

Ансу был основным игроком в этом сезоне

Барселона предложит Фати новый контракт
Новина українською

"Барселона" готовит новое контрактное предложение нападающему команды Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб опасается интереса к 17-летнему испанцу со стороны топ-клубов, среди которых есть "Манчестер Юнайтед", и хочет заключить с футболистом новое соглашение на улучшенных условиях. В последний раз Фати подписывал контракт с "Барселоной" летом 2019 года, однако клуб хочет увеличить игроку зарплату и сумму отступных, поскольку тот стал постоянным членом основного состава.

В сезоне-2019/20 Фати провел за "Барселону" 32 матча, на его счету 8 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
24.07.2020 в 17:51
И клаусулу на него 1 лярд евро. А то мало ли..
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