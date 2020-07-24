Первая сделка Переса: сегодня 20 лет переходу Фигу из Барсы в Реал

24 июля 2000 года звезда "Барселоны" Луиш Фигу надел футболку "Реала".

Эта сделка произвела эффект разорвавшейся бомбы, и до сих пор фанаты сине-гранатовых не могут простить португальца за то, что он сделал. Слишком уж болезненным получился удар в спину.

Однако, как следует из рассказа Mundo Deportivo, опубликованного к двадцатилетию знаменитого побега Фигу, не стоит вешать всех собак на португальца. Флорентино Перес, тогда еще малоизвестный аутсайдер на выборах президента "Реала", провернул комбинацию, которая вошла в историю футбольного бизнеса.

Итак, представьте, Фигу в 2000 году - это примерно, как Неймар сегодня. У португальца был дриблинг Роналдо и кроссы Бекхэма. За свою карьеру в Примере он отдал 106 голевых - побить его цифры смог только Месси. Но был у Фигу один нюанс в характере - он очень любил деньги. Даже попал он в Барселону во многом комично - в 1995 году Луиш так долго торговался, что в итоге запутался и подписался одновременно в "Парме" и "Ювентусе", за что его на два года дисквалифицировали в Италии. Пришлось срочно ехать в другую страну, и так он оказался на "Камп Ноу".

За пять лет в "Барселоне" Луиш дважды выбивал себе увеличение зарплаты. И перед выборами президента клуба в 2000 году в третий раз пришел к руководству с тем же требованием.

Тогдашний президент каталонцев Луис Нуньес резко отказал Фигу, после чего его агент Жозе Вейга начал подыскивать клиенту другие варианты. Сперва пресса говорила про "Милан" и "Лацио". Но потом на сцену вышел Перес.

Дело в том, что в 2000 году в "Реале" тоже были выборы президента. Явным фаворитом был Лоренсо Санс (тот самый, который умер недавно от коронавируса) - в его пользу говорили две победы в ЛЧ, на фоне которых финансовые трудности казались вообще несущественными. Флорентино Переса на тот момент почти никто не знал, и шансы его на победу были примерно, как у "Алавеса" выиграть Примеру.

Чтобы изменить расклад, Перес вышел на Фигу с щедрейшим предложением: переход в "Реал" с поднятием зарплаты в 6 раз и подписным бонусом в 2,5 млн евро. Если же Флорентино проигрывал, то Фигу доставался только бонус - 2,5 млн.

Португалец провел консультации с агентами, и те единодушно сказали, что шансов выиграть у Переса нет вообще. Поэтому он ничем не рискует - просто заработает халявные 2,5 млн и все. Вдобавок документ мог стать инструментом давления на боссов "Барсы", не желавших раскошеливаться. В общем, одни плюсы. Фигу его подписал на следующий же день.

Тем не менее, все пошло наперекосяк буквально сразу. Шантаж Нуньеса провалился - опытный функционер только рассмеялся, когда увидел контракт с Пересом. Дескать, вот победит - тогда и поговорим. Не говоря уже про то, что клаусула Фигу была 62 млн - на 13 больше тогдашнего мирового рекорда. Смех и только.

Но Перес не шутил. Он козырял предварительным контрактом с Фигу по всем городам и весям, и даже пообещал, что купит годовые абонементы всем 80 тысячам сосьос "Реала", если Луиш останется на "Камп Ноу". На фоне его бурной пиар-кампании Санс затерялся и сник. И вот тогда до Фигу начало доходить, что дело вовсе не беспроигрышное. Каталонская пресса нервничала и требовала ответа, остается он или нет. А сказать было нечего.

Когда Перес триумфально победил на выборах, ситуация еще обострилась. Фигу попробовал было соскочить, но он упустил один нюанс - в договоре с Флорентино маленьким шрифтом был вписан пункт о штрафе в 35 млн евро для португальца, если тот нарушит уговор. Фигу побежал в офис "Барселоны", но новый президент Жоан Гаспар, избранный 23 июля, отправил его восвояси. Каталонцы стали бы посмешищем для всего мира, если бы выплатили такую сумму за своего же игрока.

Ну а еще через день Флорентино Перес заплатил клаусулу - и Фигу под улюлюканье фанатов "Барселоны" отбыл в Мадрид, где ну очень неуверенно выглядел на презентации. Обычное желание подзаработать обернулось так, как он и близко не ожидал.

Хотя, с другой стороны, Примера от этой сделки точно не проиграла. Луиш построил великолепную карьеру на "Бернабеу", став одним из краеугольных камней эпохи "Галактикос". "Барселона", получив такой пинок под зад, зашевелилась и через несколько лет явила миру великую команду Роналдиньо-Райкарда, смявшую всех и вся.

Ну а Флорентино Перес, взошедший на футбольный небосклон благодаря хитрой оборудке с Фигу, до сих пор его не покидает. Годы идут, поколения меняются, технологии преображают жизнь, а он и дальше на вершине. И все благодаря умению делать такие предложения, от которых ну вообще нельзя отказаться.