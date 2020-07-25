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Реал планирует избавиться от 9 игроков. Бэйл и Хамес выставлены на продажу

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" хотят привести в порядок свой бюджет

Реал планирует избавиться от 9 игроков. Бэйл и Хамес выставлены на продажу
Новина українською

"Реал" планирует избавиться от 9 игроков в летнее трансферное окно.

По информации Marca, "Сантьяго Бернабеу" летом могут покинуть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лука Йович, Оскар Родригес, Дани Себальос, Хесус Вальехо, Мариано Диас, Браим Диас и Серхио Регилон.

За всех названных игроков королевский клуб намерен выручить порядка 180 миллионов евро. При этом Лука Йович не будет доступен для продажи, ведь Зинедин Зидан продолжает верить в потенциал форварда. Хорват отправится в аренду.

Неопределенным также остается будущее Андрея Лунина и Мартина Одегора. Оба игрока могут либо вновь отправиться в аренду, либо будут отозваны обратно в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид)
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