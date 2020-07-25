Диктатор и тренеришка у руля Желтой Субмарины. Об Унаи Эмери в Вильярреале

В понедельник 27-го июля "Вильярреал" представит нового главного тренера команды Унаи Эмери. Говорят, президент и владелец Фернандо Ройг начал переговоры с баском еще в начале года. Некоторые утверждают, что сразу после увольнения Унаи из "Арсенала". Очевидно одно, миллиардер дон Фернандо давно видел, что Хави Кажеха не вытянет проект на уровень его амбиций.

Кстати, Ройг таки был прав, что уговаривал Унаи заранее. Недавно на тренера выходил бразильский гранд "Фламенго", чтобы заменить Жезуша, который возвращается в "Бенфику".

Приглашение Эмери – это признание проблем. Со своим бюджетом (более 100 миллионов евро) "Желтая Субмарина" явно уступает только "Реалу", "Барселоне" и "Атлетико". Ранее еще "Валенсии", однако последняя вошла в зону тотальной турбулентности – в клубе хаос, а владелец Питер Лим еще и стремится решительно сократить расходы. Итак, есть тройка грандов, а примерно на одном уровне с "Вильярреалом" находится только парочка из Андалусии ("Севилья" и "Бетис"). Поэтому команда обязана постоянно вести борьбу за зону Лиги чемпионов, тем более, постоянно выступать в еврокубках и выступать там достойно.

Последний раз руководство клуба и болельщики были довольны командными результатами и игрой еще во времена Марселино Гарсии Тораля, то есть, после кампании 2015/2016. Четвертое место в чемпионате и полуфинал Лиги Европы, в котором испанцы сражались изо всех сил с набирающим ходы красным болидом Юргена Клоппа и уступили только в экстра-таймах на "Энфилде".

Однако хорошее быстро заканчивается. История разрыва Марселино с Ройгом, а соответственно и клубом, довольно странная. Перед самым стартом сезона тренера уволили.

В прошлом сезоне "Вильярреал" финишировал в чемпионате 14-м, в Лиге Европы дошел до 1/4-й финала, но уступил без шансов в более чем принципиальном противостоянии с "Валенсией". Тогда Хави Кажеха дважды возглавлял команду – начинал кампанию, был уволен, а когда дела пошли совсем плохо, его вернули. В сезоне же 2019/2020 этому тренеру наконец дали отработать от начала до конца. Признаем, Кажеха достиг хорошего результата в чемпионате – пятое место. Однако, команда была посредственной на основной дистанции сезона, то есть до мартовского пандемического паралича. С самоизоляции к футболу она вернулась свежей, решительной и эффективной. Последний матч перед паузой она проиграла дома уже неизлечимо больному "Леганесу" 1:2.

Летом она семь раз победила, ничья и три поражения, два из которых в матчах против "Барселоны" и "Реала". Наличие хорошей ротации в полузащите и атаке очень помогло после карантина.

Поэтому оставлять Кажеху не сочли нужным. Второй раз не будет экстримной паузы посреди сезона и не факт, что Хавьер сможет повторить такой успешный финишный рывок. В первую очередь, он не был достаточно убедительным в процессе доноса правильности своих идей к руководству, иногда и к игрокам.

Что ж, интересный наставник Кажеха теперь получит новый вызов, свой момент истины как тренер.

Приход же Эмери произошел в момент, когда две эпические легенды клуба сдали свои знамя и закончили большой рейд с "Желтой Субмариной".

Наиболее культовым из этой пары является Бруно Сориано, моно- клубный персонаж. Выдающийся мастер, опорник с умными головой и ногами. В футболе он шел к высокому признанию медленно и неотвратимо. В 33 года, капитан и легенда "Вильярреала", игрок резерва сборной, один из символов сегодняшней Примеры.

В заключительном матче сезона 2016/2017 он на уколах отыграл матч против "Валенсии" на "Месталье", помог добыть почетную победу и пошел на операцию. Ему обещали три месяца без футбола. Получилось три года, месяц и два дня. За этот период за пределами клуба уже никто не верил в возвращение капитана.

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Однако чудо случилось. Более того, возможно, Бруно бы никогда уже не вернулся, потому что сыграть в нормальном сезоне он не успевал, а заявляли бы его или нет на новый – большой вопрос. Коронавирус же помог хавбеку вписать последние страницы в свой игровой курикулум витае – семь матчей и даже один в основе. Попрощался с публикой он в последнем туре, участвуя в разгроме "Эйбара" 4:0. Фаны очень хотели продолжения невероятно романтической истории, но нет. В 36 лет здоровье имеет большую цену, особенно, когда ты мог стать калекой.

Так же оставил "Вильярреал" и легендарный Санти Касорла, который тоже годами лечился и был близок к инвалидности. Последние два сезона он работал мотором "Желтой Субмарины". Время немного развлечься в Катаре под руководством Хави. Интересно, что именно Хави когда-то в интервью удивлялся, что Бруно и Касорла почему-то обошли сети "Барселоны".

Поэтому Эмери приходит серьезно менять команду. Это ему нравится. Унаи любит баланс и динамику. По характеру он близок к диктаторству. А еще очень экспрессивный и ему важно иметь постоянный контакт с игроками. Именно поэтому его зарубежная карьера неизменно проваливалась. В Испании он – знак качества, некий Real MacCoy. "Лорку Депортиво" он поднял из Сегунды Б в Сегунду, "Алмерию" – из Сегунды в Примеру. Годы в "Валенсии" показали его вхождение в национальную элиту тренеров, а "Севилья" же пока – пик могущества: три подряд победы в Лиге Европы.

Сравните это с неудачами в московском "Спартаке", где "выдающийся форвард" Дзюба, прости Господи, называл баска "тренеришкой". В Париже и Лондоне такого себе никто не позволял, но и сам Эмери не смог принять такие высоты. Лидеры ПСЖ просто с удивлением наблюдали за попытками тренера работать с ними как с рядовыми. С "Арсеналом" же сначала пошло неплохо, но все же достаточно аргументов для проведения своих идей и поддержки руководства у наставника не было. Самое время вернуться и взяться за серьезные дела.

Эмери есть с кем работать. У него будет лучший испанский голкипер Примеры опытный Асенхо. В полузащите – Онтиверос, Тригерос, Морланес. Это хороший материал. Также есть старый знакомый Иборра. Клуб стремится забрать из Англии Замбо-Ангиссу, который стал прорывом сезона в Испании. Еще можно попробовать поработать с Геррой и Педрасу, у Эмери может получиться реанимация этих ребят.

В атаке же остаются такие серьезные козыри как Жерар Морено, Карлос Бакка и Пако Алькасер. Если не тузы, то три короля – точно.

И теперь мы точно будем наблюдать за еще одной резкой и агрессивной командой. Схема 4-2-3-1, что является флагом Унаи, в его интерпретации предполагает максимальную активность флангов. Это должно дать шанс хорошо себя проявить Пенья и Кинтанижи, а вот капитан Гаспар может и потерять место в основе.

Большие надежды клуб возлагает на нигерийского вингера Самуэля Чуквуезе, и как раз приход баска к рулю команды пока выглядит как хорошая возможность докачать скиллы этого парня до топового уровня.

"Привет, семья "грогетта"*. Начинаем новый проект с "Вильярреалом", на который все с нетерпением ждали. Скоро увидимся! Вперед!", - обратился к фанам клуба Эмери.

Сейчас это назначение выглядит интересным и для "Вильярреала", и для всей Примеры.