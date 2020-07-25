Лунин попрощался с Овьедо

Вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный "Овьедо" и болельщикам клуба.

"Сезон американских горок позади. Спасибо клубу Реал Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего", – написал украинец в Instagram.