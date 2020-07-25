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Лунин попрощался с Овьедо

Испания
(2 голосов)

Украинец отыграл в клубе полгода

Лунин попрощался с Овьедо
Новина українською

Вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный "Овьедо" и болельщикам клуба.

"Сезон американских горок позади. Спасибо клубу Реал Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего", – написал украинец в Instagram.

Лунин присоединился к "Овьедо" зимой на правах аренды. Он помог клубу сохранить прописку в Сегунде. На счету Андрея 18 пропущенных голов в 19 матчах, в 6 из которых он отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.07.2020 в 16:44
На-ка ся выкуси, тренер Леганеса. Не давал Лунину шанса и вылетел в сегунду. В Овьедо Лунин играл, не смотря на ляпы, и реально спас команду от вылета.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.07.2020 в 16:35
Лучше бы в другую аренду пошел, чем сидеть за спиной у нынешнего Куртуа. Это без шансов. Надеюсь, Андрею все же дадут практику в каком-то клубе и он продолжит свое совершенствование.
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+3
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.07.2020 в 16:46
Всякое может случится... Бывает, что и третий вратарь становится основным по ходу сезона
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+2
0


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