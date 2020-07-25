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Лунин попрощался с Овьедо
Украинец отыграл в клубе полгода
Вратарь Андрей Лунин написал прощальный пост, адресованный "Овьедо" и болельщикам клуба.
"Сезон американских горок позади. Спасибо клубу Реал Овьедо, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.
Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо лучшего", – написал украинец в Instagram.
Лунин присоединился к "Овьедо" зимой на правах аренды. Он помог клубу сохранить прописку в Сегунде. На счету Андрея 18 пропущенных голов в 19 матчах, в 6 из которых он отстоял на ноль.