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Без Месси на правом фланге, без Куртуа на воротах. Сборная сезона Ла Лиги | ДУБЛЬ-ВЭ #2

Испания
(1 голосов)

Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Испании

Без Месси на правом фланге, без Куртуа на воротах. Сборная сезона Ла Лиги | ДУБЛЬ-ВЭ #2
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня символическая сборная Ла Лиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Вновь удивляем голкипером, искусно доказываем адекватность своего выбора, составляем скамейку из альтернатив основным футболистам. Новая позиция для Лионеля Месси? Да легко!

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Хесус Навас Карим Бензема Санти Касорла Атлетико (Мадрид) Рафаэль Варан Примера Барселона Чемпионат Испании Хоакин Тибо Куртуа Альваро Мората Реал (Мадрид) Каземиро Севилья Леванте (Валенсия) Даниэль Карвахаль Вильярреал Сауль Ньигес Ла Лига Ян Облак Киран Триппьер Жерар Морено Диего Карлос Айтор Фернандес Фелипе Монтейро Ферлан Менди Томас Парти Серхио Регилон Томас Партей
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