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Без Месси на правом фланге, без Куртуа на воротах. Сборная сезона Ла Лиги | ДУБЛЬ-ВЭ #2
Мы составили свой ТОП из игроков чемпионата Испании
На повестке дня символическая сборная Ла Лиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Вновь удивляем голкипером, искусно доказываем адекватность своего выбора, составляем скамейку из альтернатив основным футболистам. Новая позиция для Лионеля Месси? Да легко!
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