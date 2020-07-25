Без Месси на правом фланге, без Куртуа на воротах. Сборная сезона Ла Лиги | ДУБЛЬ-ВЭ #2

На повестке дня символическая сборная Ла Лиги по итогам кампании 2019/20 и по версии журналистов UA-Футбол Егора Бобко и Влада Петрушевского. Вновь удивляем голкипером, искусно доказываем адекватность своего выбора, составляем скамейку из альтернатив основным футболистам. Новая позиция для Лионеля Месси? Да легко!

Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube (МЫ ПЕРЕЕХАЛИ – теперь новости и подкасты на двух отдельных каналах) или Castbox. Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – UA-Футбол предлагает идти в ногу со временем вместе с популярными форматами.