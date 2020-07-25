Интер хочет выкупить Рафинью у Барселоны

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара привлек интерес ряда клубов Серии А.

Главный фаворит в борьбе за хавбека миланский "Интер".

Прошедший сезон 27-летний Рафинья провел в аренде в "Сельте". Руководство "Сельты" хотело выкупить игрока, но боссы каталонцев отказались продавать полузащитника меньше, чем за 16 миллионов евро.

Алькантара уже сообщил "Барсе", что с ним контактировал итальянский клуб. Рафинья уже выступал за "нерадзурри" в сезоне 2017/2018.