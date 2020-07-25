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Интер хочет выкупить Рафинью у Барселоны

Испания
(1 голосов)

"Барса" хочет за полузащитника минимум 16 млн евро

Интер хочет выкупить Рафинью у Барселоны
Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара привлек интерес ряда клубов Серии А.

Главный фаворит в борьбе за хавбека миланский "Интер".

Прошедший сезон 27-летний Рафинья провел в аренде в "Сельте". Руководство "Сельты" хотело выкупить игрока, но боссы каталонцев отказались продавать полузащитника меньше, чем за 16 миллионов евро.

Алькантара уже сообщил "Барсе", что с ним контактировал итальянский клуб. Рафинья уже выступал за "нерадзурри" в сезоне 2017/2018.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Рафинья Алькантара
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Источник:
Mundo Deportivo
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