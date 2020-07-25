Испания
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Интер хочет выкупить Рафинью у Барселоны
"Барса" хочет за полузащитника минимум 16 млн евро
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что полузащитник "Барселоны" Рафинья Алькантара привлек интерес ряда клубов Серии А.
Главный фаворит в борьбе за хавбека миланский "Интер".
Прошедший сезон 27-летний Рафинья провел в аренде в "Сельте". Руководство "Сельты" хотело выкупить игрока, но боссы каталонцев отказались продавать полузащитника меньше, чем за 16 миллионов евро.
Алькантара уже сообщил "Барсе", что с ним контактировал итальянский клуб. Рафинья уже выступал за "нерадзурри" в сезоне 2017/2018.
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Источник:Mundo Deportivo
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