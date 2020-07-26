  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бартомеу уверен, что Месси продлит контракт с Барсой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартомеу уверен, что Месси продлит контракт с Барсой

Испания
(1 голосов)

Президент уверен в сохранении аргентинца

Бартомеу уверен, что Месси продлит контракт с Барсой
Новина українською

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уверен, что форвард Лионель Месси останется в каталонском клубе.

– Продлит ли Месси контракт?

– Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, что он продлит контракт, – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

В этом сезоне аргентинец провел за "Барселону" 33 матча в Ла Лиге, отметившись 25 голами и 23 голевыми передачами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...