Бартомеу уверен, что Месси продлит контракт с Барсой

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уверен, что форвард Лионель Месси останется в каталонском клубе.

– Продлит ли Месси контракт? – Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, что он продлит контракт, – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.

Срок действующего контракта Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года.

В этом сезоне аргентинец провел за "Барселону" 33 матча в Ла Лиге, отметившись 25 голами и 23 голевыми передачами.