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Бартомеу уверен, что Месси продлит контракт с Барсой
Президент уверен в сохранении аргентинца
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу уверен, что форвард Лионель Месси останется в каталонском клубе.
– Продлит ли Месси контракт?
– Месси много раз говорил, что хочет завершить карьеру здесь. Не сомневаюсь, что он продлит контракт, – сказал Бартомеу Mundo Deportivo.
Срок действующего контракта Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года.
В этом сезоне аргентинец провел за "Барселону" 33 матча в Ла Лиге, отметившись 25 голами и 23 голевыми передачами.
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