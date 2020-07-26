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Капелло: Не понимаю как Барса так рухнула. Но Месси по-прежнему лучший в истории

Испания
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Итальянский специалист высказался о Месси и "Барселоне"

Капелло: Не понимаю как Барса так рухнула. Но Месси по-прежнему лучший в истории
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Экс-наставник мадридского "Реала" и "Милана" Фабио Капелло прокомментировал последние результаты "Барселоны", а также поделился мыслями насчет лидера каталонцев - Лео Месси.

- Что скажете о "Барселоне"?

- Очень странная ситуация. Не могу понять, как они так рухнули. Уход Эрнесто Вальверде стал сюрпризом. Затем пришел Сетьен с очень конкретной философией, и команда развалилась. У них есть хорошие игроки, но многие из них уже в возрасте. У них непростое краткосрочное и среднесрочное будущее.

- Но Месси - по-прежнему Месси.

- Он гений. Лучший в истории, на мой взгляд. Посмотрим, что будет, когда он уйдет. Кстати, я хотел его подписать в "Ювентус", когда ему было 17 лет, - рассказал итальянец.

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В статье: Лионель Месси Фабио Капелло Барселона
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Источник:
Marca
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