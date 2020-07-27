Видич: Гвардиола сделал Месси лучше

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич рассказал о том, как изменился стиль игры Лионеля Месси при Хосепе Гвардиоле:

"Гвардиола сильно изменил Месси. Раньше он играл на правом фланге и любил смещаться в центр. Он был опасен, но предсказуем. Когда Гвардиола поставил его в центр, то вся команда стала играть на Месси, и он стал лучше.

Месси атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и оба раза мы проиграли. Тяжело признать, что "Барселона" лучше "МЮ". До сих пор тяжело это говорить и тяжело принять".