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Видич: Гвардиола сделал Месси лучше

Испания
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Неманья рассказал о том, как он играл с Месси

Видич: Гвардиола сделал Месси лучше
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич рассказал о том, как изменился стиль игры Лионеля Месси при Хосепе Гвардиоле:

"Гвардиола сильно изменил Месси. Раньше он играл на правом фланге и любил смещаться в центр. Он был опасен, но предсказуем. Когда Гвардиола поставил его в центр, то вся команда стала играть на Месси, и он стал лучше.

Месси атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и оба раза мы проиграли. Тяжело признать, что "Барселона" лучше "МЮ". До сих пор тяжело это говорить и тяжело принять".

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В статье: Лионель Месси Неманья Видич Барселона
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