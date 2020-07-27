СМИ: Реал отдаст "японского Месси" в аренду в Севилью

Мадридский "Реал" отправит в еще одну аренду японца Такефусу Кубо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Зинедин Зидан очень ценит потенциал 19-летнего полузащитника, однако считает, что ему еще рано играть за основу "сливочных". Потому его больше привлекает вариант с "Севильей".

Кубо отправится в аренду на сезон без права выкупа. Каждая сторона заинтересована в данном сотрудничестве, а сам футболист сможет дебютировать в Лиге Чемпиононов. Ранее на него претендовал "Реал Сосьедад".

За прошлый сезон Кубо забил четыре гола и отадл пять голевых передач в 36 матчах. На родине, за невероятный потенциал, он получил прозвище "японский Месси".

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