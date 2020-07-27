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СМИ: Реал отдаст "японского Месси" в аренду в Севилью

Испания
(1 голосов)

Кубо сможет поиграть в Лиге Чемпионов

СМИ: Реал отдаст "японского Месси" в аренду в Севилью
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" отправит в еще одну аренду японца Такефусу Кубо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Зинедин Зидан очень ценит потенциал 19-летнего полузащитника, однако считает, что ему еще рано играть за основу "сливочных". Потому его больше привлекает вариант с "Севильей".

Кубо отправится в аренду на сезон без права выкупа. Каждая сторона заинтересована в данном сотрудничестве, а сам футболист сможет дебютировать в Лиге Чемпиононов. Ранее на него претендовал "Реал Сосьедад".

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За прошлый сезон Кубо забил четыре гола и отадл пять голевых передач в 36 матчах. На родине, за невероятный потенциал, он получил прозвище "японский Месси".

Наиболее удобный способ следить за всеми переходами и слухами - перейти в трансферный центр от UA-Футбол.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья Такефуса Кубо
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
27.07.2020 в 19:54
Вот это отличные новости, Кубо крут)
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xabo58
27.07.2020 в 19:39
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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