СМИ: Полузащитник Барселоны улетел в Бразилию и отказывается играть за клуб

Бразилец Артур Мело улетел на родину. Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник отказывается возвращаться в расположение "Барселоны".

Артур подписал контракт с "Ювентусом" и новый сезон начнет в Турине. Из-за этого он не хочет помочь каталонцам в матчах Лиги Чемпионов.

Читайте также Официально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

Руководство клуба недовольно подобным поведением. Они готовятся применить к футболисту санкции, оштрафовав его.

В этом сезоне Артур провел 28 матчей и совершил восемь результативных действий.