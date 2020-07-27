Испания
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СМИ: Полузащитник Барселоны улетел в Бразилию и отказывается играть за клуб
Бунт на корабле?
Бразилец Артур Мело улетел на родину. Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник отказывается возвращаться в расположение "Барселоны".
Артур подписал контракт с "Ювентусом" и новый сезон начнет в Турине. Из-за этого он не хочет помочь каталонцам в матчах Лиги Чемпионов.
Руководство клуба недовольно подобным поведением. Они готовятся применить к футболисту санкции, оштрафовав его.
В этом сезоне Артур провел 28 матчей и совершил восемь результативных действий.
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Источник:Mundo Deportivo
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