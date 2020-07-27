  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Полузащитник Барселоны улетел в Бразилию и отказывается играть за клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Полузащитник Барселоны улетел в Бразилию и отказывается играть за клуб

Испания
(1 голосов)

Бунт на корабле?

СМИ: Полузащитник Барселоны улетел в Бразилию и отказывается играть за клуб
UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Артур Мело улетел на родину. Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник отказывается возвращаться в расположение "Барселоны".

Артур подписал контракт с "Ювентусом" и новый сезон начнет в Турине. Из-за этого он не хочет помочь каталонцам в матчах Лиги Чемпионов.

Читайте такжеОфициально: Барселона объявила о переходе Артура в Ювентус

Руководство клуба недовольно подобным поведением. Они готовятся применить к футболисту санкции, оштрафовав его.

В этом сезоне Артур провел 28 матчей и совершил восемь результативных действий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур Рамос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...