Похоже, солнце над "Местальей" будет сходить только по личному распоряжению Питера Лима, либо – если произойдет смена собственника.

Год назад было четвертое место, то есть Лига Чемпионов, победа в Кубке Испании и полуфинал Лиги Европы. На этот раз – девятое место в Примере с минусовой разницей забитых-пропущенных мячей, поражение в 1/4-й финала Кубка Короля от "Гранады", поражение в полуфинале Суперкубка страны и 1/8-й финала Лиги Чемпионов. Несмотря на то, что от "Аталанты" в последнем из упомянутых турниров команда вылетела без малейших шансов, именно ЛЧ стала единственной светлой страницей сезона. А этот сезон, очень вероятно, открыл главу грусти и стагнации.

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Юбилеи и бравурные марши не является чисто тоталитарной фишкой, все как-то ярко стремятся праздновать большие даты. Вот "Валенсия" свой столетний юбилей ждала с огромными надеждами. И в самом клубе особых директив не выдавали. Ситуация же была такой: команда болталась в районе мест 9-6 и имела большие проблемы. Посленовогодний календарь игр не радовал, потому что еще оставалась и Лига Европы. В этот критический момент владелец Питер Лим лично дал тренеру Марселино Гарсии Торалю приказ пренебречь кубком и все внимание сконцентрировать на чемпионате, чтобы быть в зоне Лиги Чемпионов.

Тихий и тщедушный, на первый взгляд, тренер пренебрег этим приказом и пошел штурмовать все три вершины. В Лиге Европы в полуфинале против "Арсенала" ничего не получилось, но две другие вершины он покорил вопреки всем прогнозам.

Невероятно яркой стала победа в Кубке Короля против "Барселоны". Матч всех игроков "Валенсии" и особенно Родриго Морено. Посмотрите сейчас разницу в очках между неуспешной в этом сезоне "Барселоной" и провальной в том же турнире "Валенсией". Тогда победа в кубке не будет казаться обыденностью.

Радоваться же команде пришлось совсем недолго, собственник не поздравил ее с победой, только поблагодарил за прохождение в Лигу Чемпионов. Ничего личного, просто восточная деспотия – если руководитель сказал отбросить соревнования, надо выполнять, даже если ты их выиграл, ты нарушитель и неуправляемая лицо.

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Вся эта специфика давно была в испанских инсайдах, но инсайды являются ложью не менее чем на 75%, поэтому и этим вещам не верили до тех пор, пока их не произнес сам тренер Марселино Гарсия Тораль.

Могло ли быть хорошо у "Валенсии" после "внепланового Кубка"? Конечно же, нет!

Сезон команда начала с Марселино, но это продолжалось недолго. Осенью же ушли еще два "предохранителя" между Лимом и командой – Пабло Лонгория и Матео Алеман. Вот это и следует считать точкой большого падения.

Хейтить тренера Альберта Селадеса модно. Без этого как бы и история о "Валенсии" не является полной. Я же отмечу, что, как писал автор Шерлока Холмса: "Не в добрый час я встретил купца Ахмета и услышал о сокровищах Агры". Так же вовсе не в добрый час зашел впервые в своей карьере тренировать взрослых, тем более, серьезный клуб, Селадес. Он же сенсационно, считаю, вывел команду из группы Лиги Чемпионов. Далее же все пошло плохо, хотя оно и до этого шло досадным путем. "Валенсию" часто обвиняют в тесных отношениях с мега-агентом Жорже Мендешом. Это правда. Однако в те времена, когда именно Мендеш имеет наибольшее влияние на "Валенсию", там работал его протеже Эшпириту Санту и дела шли нормально. Он был инициатором продажи лучшего игрока атаки и бомбардира последних времен Родриго в "Атлетико". Лим выступил против. Итог – Родриго должен уйти уже сейчас, но за меньшие чем раньше предлагали деньги.

Также Лим планирует существенно сократить расходы на зарплаты, это шаг и понятный в контексте мировых экономических тенденций, и угрожающий клубу именно сейчас. "Ядовитая" атмосфера в клубе побуждает ее лучших игроков искать лучшей доли. Предположим, Пареха, Гарай, Гайя никуда не денутся, но есть и другие.

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На скорое предложение - ответить срочно - не согласился и тренер "Хетафе" Пепе Бордалас. Клуб это круто, но существуют и человеческие отношения, минимальные нормы взаимоуважения. А о каком уважении к хоть чему-то может идти речь, когда дочь Лима на многочисленные упреки фанов реагирует следующим образом: "Нас хейтят не из-за плохого руководства, а через нашу китайскую (это в оригинале) идентичность".

Просто "Yellows leave matters!".

К сожалению, хорошие новости о "Валенсии" отсутствуют!