Marca: Месси – лучший дриблер Ла Лиги в сезоне-2019/20

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси с большим отрывом стал лучшим дриблером чемпионата Испании в этом сезоне. Напомним, каталонцы финишировали на втором месте (82 очка), золото взял "Реал" (87 пунктов).

По информации испанского издания Marca, в активе 33-летнего аргентинца 182 успешные обводки. На втором месте по этому показателю находится хавбек "Бетиса" Набиль Фекир (98). Замкнул тройку лидеров по данному показателю игрок "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисс (86).

За последние 10 лет Месси 6 раз становился лучшим дриблером Примеры. Лионель в сезоне-2010/11 186 раз успешно проскакивал мимо соперников – за последние 12 лет ни один футболист не совершил столько успешных финтов.