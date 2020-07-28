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Marca: Месси – лучший дриблер Ла Лиги в сезоне-2019/20

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Marca: Месси – лучший дриблер Ла Лиги в сезоне-2019/20
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси с большим отрывом стал лучшим дриблером чемпионата Испании в этом сезоне. Напомним, каталонцы финишировали на втором месте (82 очка), золото взял "Реал" (87 пунктов).

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По информации испанского издания Marca, в активе 33-летнего аргентинца 182 успешные обводки. На втором месте по этому показателю находится хавбек "Бетиса" Набиль Фекир (98). Замкнул тройку лидеров по данному показателю игрок "Вильярреала" Андре Замбо-Ангисс (86).

Marca: Месси – лучший дриблер Ла Лиги в сезоне-2019/20 - изображение 1

За последние 10 лет Месси 6 раз становился лучшим дриблером Примеры. Лионель в сезоне-2010/11 186 раз успешно проскакивал мимо соперников – за последние 12 лет ни один футболист не совершил столько успешных финтов.

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В статье: Лионель Месси Примера Чемпионат Испании Ла Лига Набиль Фекир Андре-Франк Замбо-Ангисса
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Источник:
Marca

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UA_FOOTBALL
28.07.2020 в 12:42
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