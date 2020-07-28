Форвард Реала подхватил коронавирус и не сыграет против Ман Сити

"Реал" на своем официальном сайте подтвердил, что вчера резервный форвард Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус.

Сегодня 26-летний нападающий не участвовал в тренировке и сидит дома. Его участие в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити" исключено.

Мариано - нечастый гость в основе "Сливочных". В прошлом чемпионате он наиграл в сумме лишь 40 минут, но при этом успел забить гол в Эль Класико против "Барселоны" (2:0).

Игра "Сити" против "Реала" и ранее была под угрозой из-за решения британского правительства с воскресенья ввести обязательный двухнедельный карантин для всех гостей из Испании из-за неконтролируемой ситуации с COVID-19 в стране.