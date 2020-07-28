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Форвард Реала подхватил коронавирус и не сыграет против Ман Сити

Испания
(1 голосов)

Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19

Форвард Реала подхватил коронавирус и не сыграет против Ман Сити
Новина українською

"Реал" на своем официальном сайте подтвердил, что вчера резервный форвард Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус.

Сегодня 26-летний нападающий не участвовал в тренировке и сидит дома. Его участие в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити" исключено.

Мариано - нечастый гость в основе "Сливочных". В прошлом чемпионате он наиграл в сумме лишь 40 минут, но при этом успел забить гол в Эль Класико против "Барселоны" (2:0).

Игра "Сити" против "Реала" и ранее была под угрозой из-за решения британского правительства с воскресенья ввести обязательный двухнедельный карантин для всех гостей из Испании из-за неконтролируемой ситуации с COVID-19 в стране.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Мариано Диас коронавирус
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Комментарии (11)
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Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 17:36
По пророчеству Аленя Перес уже с МС и с Гвардиолой (!!!) договорился, когда помог МС избежать бана за нарушение ФФП. Зачем вообще про этот матч что-то писать? Вы что , не верите Аленю?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
28.07.2020 в 17:48
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 17:16
Прочитал новость. Затем читаю комментарии. Вижу один комментарий по теме, от умного форумчанина..Этот комментарий можно назвать шутливым или ироничным. Ну уж во всяком случае, этот комментарий без перехода на личности... Читаю дальше..И вижу, что глупые олени, один из Винницы, второй с Костопиля не комментируют саму новость...Они сразу же перешли на личность, атакуют того, кто метко высказался про Реал, и пытаются zasratь тему своими глупостями. Для тех, кто не знает, могу утверждать, эти два оленя, это фанаты путина... Это путин их научил действовать так: - "Не можешь опровергнуть сказанное, атакуй того, кто это сказал"... Вобщем, ничего нового у парнокопытных фанатов позорного Реала... Стыдно должно быть вам, олени!
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+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 17:19
Сохатый прискакал)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
28.07.2020 в 17:22
І швидко! Мабуть, в дурці вечеря закінчилася...
+2
-1
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 16:24
В Мадриде нагнетают, шобы не ехать позориться на остров.. ГАНЬБА!
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+3
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 16:34
Да-да. Это всё Перес . Сильный президент, который искренне переживает за Королевский Клуб. Не то что слизняк Бармалей. Кстати, Барсодрочиус, куда ты дел Хулио Трахтенберговича? Только не говори, что как в том анекдоте: що вбив і з'їв. Хотя в твоей палате номер 6 и не такие с тобой лежат.
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 16:38
Вы обознались товарищ, к Барсодрочиусу, а тем более к Хулио Трахтенберговичу не имею никакого отношения. Закусывайте доктор.
+2
-3
Algrab (Костопiль)
28.07.2020 в 16:45
А ти подумай, подумай, барсодрочіусе, згадай, покопирсайся в тирсі, що замінює тобі головний мозок...
+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.07.2020 в 16:53
Вот вся палата N 6: Барсодрочиус, он же Хулио, он же Йог , он же Сириус (раздвоение личности на лицо) ,Дуриан, Блохастый кот, Рыгал с Рагулякой, Грузчик- алкоголик, Клоун-тиранозавр ,а также несколько сочувствующих
+2
-3
Algrab (Костопiль)
28.07.2020 в 17:17
поправочка: сєпар- тіранозаврік...Це щоб не ображати благородну тварину...
+2
-1


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