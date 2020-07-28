Хави: Не скрываю, что хочу возглавить Барселону

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави сказал, что не спешит стать новым наставником каталонской "Барселоны".

"Я не скрываю, что хочу возглавить "Барселону". Всегда это говорил. Это моя главная цель. Стать наставником родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сфокусирован на "Аль-Садде". Мы готовимся к новому сезону.

Нужно уважать Кике Сетьена. Желаю команде всего наилучшего. Иногда "Барселона" играет очень хорошо, иногда просто хорошо, в другое время не очень хорошо. Но мне нравится идея Сетьена доминировать на поле и показывать привлекательный футбол.

Иногда у "Барселоны" не всё получается, это правда, но соперник тоже может усложнить жизнь. Мы видели очень хорошие матчи в исполнении сине-гранатовых при Сетьене", — приводит слова Хави Goal со ссылкой на Marca.