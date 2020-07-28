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Хави: Не скрываю, что хочу возглавить Барселону

Испания
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Но по мнению экс-игрока каталонцев, руководство клуба проявит свое неуважение к игроку

Хави: Не скрываю, что хочу возглавить Барселону
Новина українською

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави сказал, что не спешит стать новым наставником каталонской "Барселоны".

"Я не скрываю, что хочу возглавить "Барселону". Всегда это говорил. Это моя главная цель. Стать наставником родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сфокусирован на "Аль-Садде". Мы готовимся к новому сезону.

Нужно уважать Кике Сетьена. Желаю команде всего наилучшего. Иногда "Барселона" играет очень хорошо, иногда просто хорошо, в другое время не очень хорошо. Но мне нравится идея Сетьена доминировать на поле и показывать привлекательный футбол.

Иногда у "Барселоны" не всё получается, это правда, но соперник тоже может усложнить жизнь. Мы видели очень хорошие матчи в исполнении сине-гранатовых при Сетьене", — приводит слова Хави Goal со ссылкой на Marca.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави Кике Сетьен Аль-Садд (Доха)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
28.07.2020 в 17:15
Хави человек Роселя.
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