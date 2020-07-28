Президент Атлетико: Ян Облак - игрок нашего клуба, точка

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал интерес лондонского "Челси" к Яну Облаку.

"Я всегда говорил, что Ян Облак - лучший в мире вратарь. Меня не удивляет, что многие сильные клубы заинтересованы в его подписании.

У Облака есть контракт с нами, он наш игрок, точка. На данный момент - ему нет равных на его позиции", - цитирует Сересо AS.

Контракт Яна с "Атлетико" истекает в 2023-м году. Клаусула голкипера - сто миллионов евро.