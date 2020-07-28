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Президент Атлетико: Ян Облак - игрок нашего клуба, точка

Испания
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Один лондонский клуб пытается это исправить

Президент Атлетико: Ян Облак - игрок нашего клуба, точка
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал интерес лондонского "Челси" к Яну Облаку.

"Я всегда говорил, что Ян Облак - лучший в мире вратарь. Меня не удивляет, что многие сильные клубы заинтересованы в его подписании.

У Облака есть контракт с нами, он наш игрок, точка. На данный момент - ему нет равных на его позиции", - цитирует Сересо AS.

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Контракт Яна с "Атлетико" истекает в 2023-м году. Клаусула голкипера - сто миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Энрике Сересо Ян Облак
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