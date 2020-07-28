Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Атлетико: Ян Облак - игрок нашего клуба, точка
Один лондонский клуб пытается это исправить
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал интерес лондонского "Челси" к Яну Облаку.
"Я всегда говорил, что Ян Облак - лучший в мире вратарь. Меня не удивляет, что многие сильные клубы заинтересованы в его подписании.
У Облака есть контракт с нами, он наш игрок, точка. На данный момент - ему нет равных на его позиции", - цитирует Сересо AS.
Контракт Яна с "Атлетико" истекает в 2023-м году. Клаусула голкипера - сто миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...