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Хави: Сможет ли Месси выступить на ЧМ-2022? Лео будет играть столько, сколько сам захочет

Испания
(1 голосов)

Через два года ему стукнет 35

Хави: Сможет ли Месси выступить на ЧМ-2022? Лео будет играть столько, сколько сам захочет
UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан "Барселоны" Хави уверен, что физическая форма Лео Месси позволит играть ему еще долгие годы.

"Сможет ли Месси сыграть на Чемпионате Мира через два года? Я думаю, что Лео сможет играть столько, сколько сам захочет. Он до сих пор быстр и силен. В физическом плане - он настоящий зверь", - приводит слова испанца Marca.

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В 2022-м году Чемпионат Мира пройдет в Катаре. Отметим, что Лео будет уже 35 лет, а значит, что это его последний шанс завоевать кубок мира.

Ранее, Хави заявил, что хочет стать тренером "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Хави Эрнандес Барселона
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 19:46
Всё верно. Если великий Месси, перемещаясь по полю не спеша, снова имеет лучшую европейскую статистику по очень многим показателям, прежде всего по системе гол плюс пас и по дриблингу, то ему ничего не стоит вот так, ходить по полю до 40 лет и при этом все равно иметь лучшую статистику каждый сезон. Это только дураки бегают на футбольном поле, как угорелые, мечтая закатить в пустые ворота или пробить левый пенальти...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 20:02
статтю читав чи так "по накатанной хвалебные оды" пишеш з гілки на гілку, навіть не "перетруждаясь", ознайомитися зі змістом статті... що ж, якщо так, то для такого вузького профана, типу тебе, цитата з цієї ж статті: "У 2022-му році Чемпіонат Світу пройде в Катарі. Відзначимо, що Лео буде вже 35 років, а значить, що це його останній шанс завоювати кубок світу.ключове слово - це останній, останній його шанс узяти ЧС ...Мессі, на жаль для тебе, за амплуа - не голкіпер і навіть не захисник ЯКІ ще 40 років дахом поїхав маленько, чи що... швидше CR7 закінчить кар'єру в 40 років, аніж Мессі гратиме пізніше 35 років
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