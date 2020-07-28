Хави: Сможет ли Месси выступить на ЧМ-2022? Лео будет играть столько, сколько сам захочет

Экс-капитан "Барселоны" Хави уверен, что физическая форма Лео Месси позволит играть ему еще долгие годы.

"Сможет ли Месси сыграть на Чемпионате Мира через два года? Я думаю, что Лео сможет играть столько, сколько сам захочет. Он до сих пор быстр и силен. В физическом плане - он настоящий зверь", - приводит слова испанца Marca.

В 2022-м году Чемпионат Мира пройдет в Катаре. Отметим, что Лео будет уже 35 лет, а значит, что это его последний шанс завоевать кубок мира.

Ранее, Хави заявил, что хочет стать тренером "Барселоны".