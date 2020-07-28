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Барселона хочет продать Ракитича за десять миллионов

Испания
(1 голосов)

У хорвата остался год по контракту

Барселона хочет продать Ракитича за десять миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Каталонская "Барселона" уже давно хочет избавиться от Ивана Ракитича.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба сильно снизило цену на хорвата и теперь отпустит его за десять миллионов евро. У него остался год по контракту с клубом.

Пока что, серьезный интерес к полузащитнику проявляет "Севилья". Однако они не готовы платить большую сумму, могут потерпеть год и подписать хорвата бесплатно в 2021-м.

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За последний сезон Ракитич провел 41 матч, в которых сделал четыре голевые передачи.

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В статье: Барселона Иван Ракитич
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 22:47
Ну-ну))).
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