Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Реал сообщил Лунину, что не отдаст его в аренду
Украинец будет сменщиком Куртуа
Вратарь Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Реале". Об этом передает AS.
После ухода Луки Зидана и Альфонсо Ареола, именно украинец станет вторым голкипером команды. Руководство "сливочных" уже сообщило Андрею, что он не будет отдан в аренду.
Прошедший сезон Лунин провел в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.
Напомним, что Андрей перебрался в Мадрид летом 2018-го. До этого он защищал цвета "Зари" и "Днепра".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:AS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
29.07.2020 в 21:24
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...