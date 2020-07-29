AS: Реал сообщил Лунину, что не отдаст его в аренду

Вратарь Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Реале". Об этом передает AS.

После ухода Луки Зидана и Альфонсо Ареола, именно украинец станет вторым голкипером команды. Руководство "сливочных" уже сообщило Андрею, что он не будет отдан в аренду.

Прошедший сезон Лунин провел в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.

Напомним, что Андрей перебрался в Мадрид летом 2018-го. До этого он защищал цвета "Зари" и "Днепра".