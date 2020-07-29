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AS: Реал сообщил Лунину, что не отдаст его в аренду

Испания
(1 голосов)

Украинец будет сменщиком Куртуа

AS: Реал сообщил Лунину, что не отдаст его в аренду
UA-Футбол
Новина українською

Вратарь Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Реале". Об этом передает AS.

После ухода Луки Зидана и Альфонсо Ареола, именно украинец станет вторым голкипером команды. Руководство "сливочных" уже сообщило Андрею, что он не будет отдан в аренду.

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Прошедший сезон Лунин провел в двух клубах. Сначала он не закрепился в "Вальядолиде", а после хорошо проявил себя в "Овьедо" - 19 матчей, шесть игр без пропущенных.

Напомним, что Андрей перебрался в Мадрид летом 2018-го. До этого он защищал цвета "Зари" и "Днепра".

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
29.07.2020 в 21:24
Удачи Андрюха! Желаю к концу сезона обойти Тибо-дырку, и стать основным!
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