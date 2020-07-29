Суареса заманивают в МЛС, однако форвард готов продлить контракт с Барселоной

У Луиса Суареса есть выгодное предложение из-за океана. Об этом передает Mundo Deportivo.

"Интер" Майами готов подписать форварда и уже сделал ему выгодное предложение. Его контракт расчитан до лета 2021-го года.

Однако, уругваец не хочет менять команду. Суарес готов задержаться в "Барселоне", как минимум, до 2022-го года. В его сделке есть пункт автоматического продления.

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В этом сезоне Луис провел 34 матча и забил 19 голов.