Испания
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Суареса заманивают в МЛС, однако форвард готов продлить контракт с Барселоной
В уругвайце заинтересован лично Бэкхем
У Луиса Суареса есть выгодное предложение из-за океана. Об этом передает Mundo Deportivo.
"Интер" Майами готов подписать форварда и уже сделал ему выгодное предложение. Его контракт расчитан до лета 2021-го года.
Однако, уругваец не хочет менять команду. Суарес готов задержаться в "Барселоне", как минимум, до 2022-го года. В его сделке есть пункт автоматического продления.
В этом сезоне Луис провел 34 матча и забил 19 голов.
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