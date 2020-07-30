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Видаль: Тренер Барселоны? Клубу нужно принять правильное решение

Испания
(1 голосов)

Сетьен или не Сетьен?

Видаль: Тренер Барселоны? Клубу нужно принять правильное решение
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал слухи о новом тренере клуба, а также о своем возможном будущем.

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"Мы не очень много поработали с Сетьеном, так как он пришел посреди сезона. Он начал резко менять команду и мы попытались адаптироваться. Сейчас сезон уже завершен и клубу нужно принять правильное решение - останется ли тренер, придут ли новые игроки.

Мое будущее? Я не получал конкретных предложений, а мой контракт с "Барсой" расчитан до 2021-го. В этом сезоне я ощутил уверенность и забил много голов. Мне нравится играть в важных матчах", - цитирует чилийца Goal.

Отметим, что будущее Кике Сетьена будет во много зависит от игры каталонцев в Лиге Чемпионов. Уже восьмого августа они сыграют против "Наполи", правда не ясно, где именно будет игра.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:29
Будет Хави.
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