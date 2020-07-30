Видаль: Тренер Барселоны? Клубу нужно принять правильное решение

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль прокомментировал слухи о новом тренере клуба, а также о своем возможном будущем.

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"Мы не очень много поработали с Сетьеном, так как он пришел посреди сезона. Он начал резко менять команду и мы попытались адаптироваться. Сейчас сезон уже завершен и клубу нужно принять правильное решение - останется ли тренер, придут ли новые игроки.

Мое будущее? Я не получал конкретных предложений, а мой контракт с "Барсой" расчитан до 2021-го. В этом сезоне я ощутил уверенность и забил много голов. Мне нравится играть в важных матчах", - цитирует чилийца Goal.