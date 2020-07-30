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Сказка закончена: Барселона хочет продать Брайтвайта

Испания
(1 голосов)

И куда теперь?

Сказка закончена: Барселона хочет продать Брайтвайта
UA-Футбол
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Мартин Брайтвайт скандально перешел в "Барселону" в феврале. Крайне вероятно, что на "Камп Ноу" он не проведет много времени.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Кике Сетьен имел уже разговор с руководством каталонцев. Он четко дал понять, что не нуждается в форварде и не будет против его продажи.

Пока неизвестно, кто захочет подписать датчанина. Его контракт истекает лишь летом 2024-го. Несколько месяцев назад им интересовался "Вест Хэм".

После перехода в "Барселону", Брайтвайт забил один гол в 11-ти матчах.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (9)
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Лекарь (село Дарница)
30.07.2020 в 21:11
Зато свершилась мечта идиота. Гол за Барсу забил!
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:58
семьон, ты за зеленскава голосовал?
Ответить
0
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 21:07
Пора блохастого опять в котячий приют сдать. И заодно кастрировать. На людей уже кидается)))
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+2
0
редхуликэт (Шепетовка)
30.07.2020 в 21:21
срукет хурьков на салоники сменил)) прячется от военкома)) но салоники это ж такое же г**но как и хурьков
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0
0
oda1979 (Запорожье)
30.07.2020 в 20:36
Меська за ним не успевает. Зачем быстрые игроки нужны?
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 20:33
Зато поиграл полтайма рядом с самим Лепреконом и выиграл серебряные медали)))
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+3
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 21:28
лепрекон -и серебро
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:28
Мутанты редакционные, запомните, ничего скандального в переходе Мартина в барсу нет.
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0
-5
Лекарь (село Дарница)
30.07.2020 в 21:09
Та ладно, отжать забивного форварда у аутсайдера, ведущего борьбу за выживание, это ли не скандал? Что там у нас с Логанесом? Одного очка для выживания в Примере не хватило? Уроды барсюковские в кабинетах, лицемеры х*уевы в интернетах!!
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+1
0


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