Сказка закончена: Барселона хочет продать Брайтвайта

Мартин Брайтвайт скандально перешел в "Барселону" в феврале. Крайне вероятно, что на "Камп Ноу" он не проведет много времени.

Как сообщает Mundo Deportivo, Кике Сетьен имел уже разговор с руководством каталонцев. Он четко дал понять, что не нуждается в форварде и не будет против его продажи.

Пока неизвестно, кто захочет подписать датчанина. Его контракт истекает лишь летом 2024-го. Несколько месяцев назад им интересовался "Вест Хэм" .

После перехода в "Барселону", Брайтвайт забил один гол в 11-ти матчах.