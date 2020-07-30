Испания
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Сказка закончена: Барселона хочет продать Брайтвайта
И куда теперь?
Мартин Брайтвайт скандально перешел в "Барселону" в феврале. Крайне вероятно, что на "Камп Ноу" он не проведет много времени.
Как сообщает Mundo Deportivo, Кике Сетьен имел уже разговор с руководством каталонцев. Он четко дал понять, что не нуждается в форварде и не будет против его продажи.
Пока неизвестно, кто захочет подписать датчанина. Его контракт истекает лишь летом 2024-го. Несколько месяцев назад им
После перехода в "Барселону", Брайтвайт забил один гол в 11-ти матчах.
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Комментарии (9)
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Лекарь (село Дарница)
30.07.2020 в 21:11
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:58
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 21:07
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редхуликэт (Шепетовка)
30.07.2020 в 21:21
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oda1979 (Запорожье)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 21:28
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Red_Cat (Салоники)
30.07.2020 в 20:28
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Лекарь (село Дарница)
30.07.2020 в 21:09
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