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Барселона в очередной раз попытается подписать 31-летнего Виллиана

Испания
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Для них это уже навязчивая идея

Барселона в очередной раз попытается подписать 31-летнего Виллиана
UA-Футбол
Новина українською

Уже совсем скоро у Виллиана закончится его контракт с "Челси". Стороны вряд ли придут к соглашению.

Как сообщает Sky Sports, этим и хочет воспользоваться "Барселона". Каталонский клуб несколько лет уже пытается переманить бразильца, но каждая их попытка ни к чему не приводила. Сейчас он готовят для него трехлетний контракт.

Помешать их планам может "Интер" Майами, который также готов приютить бразильца. Не стоит забывать и об "Арсенале", который считался главным претендентом.

Читайте такжеThe Guardian: Виллиан останется в Лондоне, но не в Челси

За текущий сезон Виллиан забил 11 голов и отдал девять голевых в 41-м матче.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Барселона Челси (Лондон)
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