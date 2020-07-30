Барселона в очередной раз попытается подписать 31-летнего Виллиана

Уже совсем скоро у Виллиана закончится его контракт с "Челси". Стороны вряд ли придут к соглашению.

Как сообщает Sky Sports, этим и хочет воспользоваться "Барселона". Каталонский клуб несколько лет уже пытается переманить бразильца, но каждая их попытка ни к чему не приводила. Сейчас он готовят для него трехлетний контракт.

Помешать их планам может "Интер" Майами, который также готов приютить бразильца. Не стоит забывать и об "Арсенале", который считался главным претендентом.

За текущий сезон Виллиан забил 11 голов и отдал девять голевых в 41-м матче.