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Черный – хит сезона: Барселона представила новую выездную форму на следующий сезон

Испания
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Обновление по-каталонски

Черный – хит сезона: Барселона представила новую выездную форму на следующий сезон
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"Барселона" презентовала игровую форму, в которой будет проводить гостевые матчи сезона-2020/21. Комплект выполнен в черном цвете, на рукавах и вороте можно увидеть золотые вставки.

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Форма разработана с концепцией "Цвета находятся внутри". Идея заключается в том, что традиционные для клуба синий и гранатовый цвета находятся в сердцах самих футболистов "Барселоны". Ранее каталонский клуб использовал черный цвет в сезоне-2011/12 в выездной форме, а в кампании-2013/14 – в третьем комплекте.

Экипировка полностью выполнена из переработанных пластиковых бутылок. Техническим спонсором клуба является американская компания Nike.

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В статье: Барселона футбольная форма
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