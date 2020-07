Черный – хит сезона: Барселона представила новую выездную форму на следующий сезон

"Барселона" презентовала игровую форму, в которой будет проводить гостевые матчи сезона-2020/21. Комплект выполнен в черном цвете, на рукавах и вороте можно увидеть золотые вставки.

Форма разработана с концепцией "Цвета находятся внутри". Идея заключается в том, что традиционные для клуба синий и гранатовый цвета находятся в сердцах самих футболистов "Барселоны". Ранее каталонский клуб использовал черный цвет в сезоне-2011/12 в выездной форме, а в кампании-2013/14 – в третьем комплекте.

???? Our new away kit 20/21 ????#OnlyForCulers pic.twitter.com/JC49Yx2xjL