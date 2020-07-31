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Мадридское обновление: Реал и Атлетико представили новые экипировки на сезон-2020/21
"Сливочные" – основной и гостевой комплекты, "матрасники" – только выездной
Европейские топ-клубы продолжают презентовать новые футбольные формы на следующую кампанию. К "Барселоне", "Ювентусу", "Манчестер Сити" и другим теперь присоединились две команды из Мадрида – "Реал" и "Атлетико".
"Сливочные" показали домашний и выездной комплекты на кампанию-2020/21. Основная футболка выполнена в традиционном белом цвете с добавлением розового, в то время как гостевая полностью раскрашена в стиле "rosy". Технический спонсор – немецкая фирма Adidas.
OFFICIAL: @realmadriden have released their new home and away kit for the 2020/21 season.— Squawka News (@SquawkaNews) July 31, 2020
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Гостевая футболка "Атлетико" выполнена в темно-синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам. Технический спонсор – компания Nike.
Atletico Madrid's new away kit is here pic.twitter.com/RES7MWj1d9— B/R Football (@brfootball) July 31, 2020