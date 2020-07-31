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Мадридское обновление: Реал и Атлетико представили новые экипировки на сезон-2020/21

Испания
(1 голосов)

"Сливочные" – основной и гостевой комплекты, "матрасники" – только выездной

Мадридское обновление: Реал и Атлетико представили новые экипировки на сезон-2020/21
Новина українською

Европейские топ-клубы продолжают презентовать новые футбольные формы на следующую кампанию. К "Барселоне", "Ювентусу", "Манчестер Сити" и другим теперь присоединились две команды из Мадрида – "Реал" и "Атлетико".

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"Сливочные" показали домашний и выездной комплекты на кампанию-2020/21. Основная футболка выполнена в традиционном белом цвете с добавлением розового, в то время как гостевая полностью раскрашена в стиле "rosy". Технический спонсор – немецкая фирма Adidas.

Гостевая футболка "Атлетико" выполнена в темно-синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам. Технический спонсор – компания Nike.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) футбольная форма
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Комментарии (6)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 12:35
Екіпіровка Галактікос має дещо перспектабельныший вигляд за форму "матрасників", про Барсу взагалі й казати нічого...лишень два неповторних слова - CULES NEGRO
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 12:10
Не красивое обновление.
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0
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 12:29
хто б ото казав cules negro слова не давали
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+2
0
Dr. House (Подолье)
31.07.2020 в 12:36
Знаток орфографии. В данном случае "не красивое " пишется слитно.
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+2
0
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BogdanOdesskiy (Одесса)
31.07.2020 в 12:39
Явно лучше чем у Барсы
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+2
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
31.07.2020 в 12:55
Олень отстада отстал?
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+1
0


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