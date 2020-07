Мадридское обновление: Реал и Атлетико представили новые экипировки на сезон-2020/21

Европейские топ-клубы продолжают презентовать новые футбольные формы на следующую кампанию. К "Барселоне", "Ювентусу", "Манчестер Сити" и другим теперь присоединились две команды из Мадрида – "Реал" и "Атлетико".

"Сливочные" показали домашний и выездной комплекты на кампанию-2020/21. Основная футболка выполнена в традиционном белом цвете с добавлением розового, в то время как гостевая полностью раскрашена в стиле "rosy". Технический спонсор – немецкая фирма Adidas.

OFFICIAL: @realmadriden have released their new home and away kit for the 2020/21 season.



Thoughts? pic.twitter.com/KGvBrzu686