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Реал готов еще на сезон оставить Себальоса в Англии

Испания
(1 голосов)

В Лондоне будут не против

Реал готов еще на сезон оставить Себальоса в Англии
UA-Футбол
Новина українською

Маловероятно, что Дани Себальос этим летом вернется в Мадрид. "Реал" не будет выступать против его новой аренды.

Как сообщает Onda Cero, полузащитник еще один сезон будет играть за "Арсенал". Лондонцы заинтересованы в том, чтобы его оставить.

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Зинедин Зидан не очень ценит Себальоса и не видит его в своей команде. А вот за "канониров" Дани показывает хорошие результаты, совершив четыре результативных действия в 39-ти матчах.

Завтра он сможет помочь "Арсеналу" в финале кубка Англии, где им будет противостоять "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 20:29
Это и понятно. Реал - банкрот. И об этом пишут все испанские СМИ... Чтобы удерживать на плаву позорный Реал, Флорентино даже пошёл на то, чтобы максимально урезать финансирование баскетбольного Реала... Будут распродавать лидеров. Для тех, кто не в курсе, скажу... В структурах таких команд, как Барселона и Реал считается и общее финансирование и финансирование команд по отдельным видам спорта. Например, у Барсы это и баскетбол и мини-футбол и хоккей и женские команды и т.д. Кстати, до недавнего времени у Реала не было женской команды по футболу. Уже создали... Вот только неизвестно, заморозят ли проект до лучших времён, в связи с вирусом.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
31.07.2020 в 20:50
Дуріан, банкрот то якраз Барса із Бармалеєм
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