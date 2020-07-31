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Реал готов еще на сезон оставить Себальоса в Англии
В Лондоне будут не против
Маловероятно, что Дани Себальос этим летом вернется в Мадрид. "Реал" не будет выступать против его новой аренды.
Как сообщает Onda Cero, полузащитник еще один сезон будет играть за "Арсенал". Лондонцы заинтересованы в том, чтобы его оставить.
Зинедин Зидан не очень ценит Себальоса и не видит его в своей команде. А вот за "канониров" Дани показывает хорошие результаты, совершив четыре результативных действия в 39-ти матчах.
Завтра он сможет помочь "Арсеналу" в финале кубка Англии, где им будет противостоять "Челси".