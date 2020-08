Гризманн и Дембеле вернулись в общую группу Барселоны

Сегодня каталонская "Барселона" провела групповую тренировку. Вместе с командой занимались вингер Усман Дембеле и нападающий Антуан Гризманн.

Ранее, французы проводили только индивидуальные тренировки. Напомним, Гризманн травмировал квадрицепс 12-го июля, а Дембеле в феврале получил разрыв сухожилия бицепса правого бедра.

8-го августа "сине-гранатовые" проведут ответный поединок против "Наполи" в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Усман точне не сможет сыграть в этом матче, участие Антуана под вопросом.

