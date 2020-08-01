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Барса может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов

Испания
(1 голосов)

"Ювентусу" также интересен хавбек лондонцев

Барса может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов
Новина українською

Английское издание The Independent сообщает, что "Арсенал" может провести обмен с "Барселоной" - Филлипе Коутиньо на Маттео Гендузи.

Лондонский клуб также будет должен доплатить 9 миллионов фунтов. Ранее, была информация, что канониры оценили Маттео в 40 млн евро.

Обмен может сорвать "Ювентус", туринцы также проявляют интерес к Гендузи.

21-летний полузащитник ни разу не попал в заявку "канониров" после того как оскорбил игроков "Брайтона" в матче АПЛ. А бразилец провел прошлий сезон в аренде в мюнхенской "Баварии", в рамках Бундеслиги Коутиньо принял участие 23 матчах, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Филиппе Коутиньо Маттео Гендузи
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Источник:
The Independent
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.08.2020 в 22:14
Утка
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