Барса может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов

Английское издание The Independent сообщает, что "Арсенал" может провести обмен с "Барселоной" - Филлипе Коутиньо на Маттео Гендузи .

Лондонский клуб также будет должен доплатить 9 миллионов фунтов. Ранее, была информация, что канониры оценили Маттео в 40 млн евро.

Обмен может сорвать "Ювентус", туринцы также проявляют интерес к Гендузи.

21-летний полузащитник ни разу не попал в заявку "канониров" после того как оскорбил игроков "Брайтона" в матче АПЛ. А бразилец провел прошлий сезон в аренде в мюнхенской "Баварии", в рамках Бундеслиги Коутиньо принял участие 23 матчах, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.