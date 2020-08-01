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Барса может обменять Коутиньо на Гендузи и 9 млн фунтов
"Ювентусу" также интересен хавбек лондонцев
Английское издание The Independent сообщает, что "Арсенал" может провести обмен с "Барселоной" -
Лондонский клуб также будет должен доплатить 9 миллионов фунтов. Ранее, была информация, что канониры оценили Маттео в 40 млн евро.
Обмен может сорвать "Ювентус", туринцы также проявляют интерес к Гендузи.
21-летний полузащитник ни разу не попал в заявку "канониров" после того как оскорбил игроков "Брайтона" в матче АПЛ. А бразилец провел прошлий сезон в аренде в мюнхенской "Баварии", в рамках Бундеслиги Коутиньо принял участие 23 матчах, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач.