Бартомеу: Я не согласен с тем, что ветераны Барсы растеряли амбиции

Президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу верит, что сплав молодости и опыта поможет “Барсе” в следующем сезоне достичь своих целей.

“Я не согласен с тем, что говорят люди. Якобы те футболисты, которым за 30, растеряли свои амбиции. Они лучшие. Они очень хорошо играют, усердно тренируются и проявляют максимум усилий. Конечно, у них есть амбиции. Лучшее, что может быть – это соединить их опыт с тем, что будет дальше. Они хотят побеждать. Иногда они проявляют злость и делают комментарии в прессе, но это потому что они хотят победить.

Самое прекрасное в футболе – это соединение опытных клубных воспитанников с новым поколением талантов. Игроки постарше все еще амбициозны. И я говорю не только о Месси, но и о Суаресе, Пике, Альбе, Бускетсе и других. Не нужно забывать и о таких игроках как Ленгле, Дембеле, тер Стеген и Семеду”, – сказал Бартомеу в интервью Diario Sport.