  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бартомеу: Я не согласен с тем, что ветераны Барсы растеряли амбиции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартомеу: Я не согласен с тем, что ветераны Барсы растеряли амбиции

Испания
(1 голосов)

Президент Барсы верит, что сплав молодости и опыта поможет клубу в следующем сезоне

Бартомеу: Я не согласен с тем, что ветераны Барсы растеряли амбиции
UA-Футбол
Новина українською

Президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу верит, что сплав молодости и опыта поможет “Барсе” в следующем сезоне достичь своих целей.

“Я не согласен с тем, что говорят люди. Якобы те футболисты, которым за 30, растеряли свои амбиции. Они лучшие. Они очень хорошо играют, усердно тренируются и проявляют максимум усилий. Конечно, у них есть амбиции. Лучшее, что может быть – это соединить их опыт с тем, что будет дальше. Они хотят побеждать. Иногда они проявляют злость и делают комментарии в прессе, но это потому что они хотят победить.

Самое прекрасное в футболе – это соединение опытных клубных воспитанников с новым поколением талантов. Игроки постарше все еще амбициозны. И я говорю не только о Месси, но и о Суаресе, Пике, Альбе, Бускетсе и других. Не нужно забывать и о таких игроках как Ленгле, Дембеле, тер Стеген и Семеду”, – сказал Бартомеу в интервью Diario Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...