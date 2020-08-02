Барселона заморозила трансферы Неймара и Лаутаро Мартинеса

Президент “Барселоны” Жозеп Бартомеу признал, что клуб приостановил работу над трансферами форвардов Неймара и Лаутаро Мартинеса.

“Мы вели переговоры с “Интером” по поводу Лаутаро в последние недели, но вопрос с трансфером был отложен по взаимному согласию сторон. Нынешняя ситуация не позволяет совершать большие трансферы”.

“Возможен ли трансфер Неймара в нынешней ситуации? Нет. ПСЖ тоже не хочет его продавать, так как он один из лучших игроков в мире. Прошлым летом мы очень усердно работали над тем, чтобы его вернуть, но сейчас даже не будем пытаться”.

“С марта по июнь клуб потерял около 200 млн евро. В следующем сезоне мы планировали заработать 1.1 млрд евро, но сейчас эта цифра будет на 30% меньше. Если ситуация не улучшится, если болельщики не вернутся на трибуны и в наш клубный музеи и магазины, мы будем продолжать терять деньги. Нужно к этому адаптироваться”, - сказал Бартомеу в интервью Sport.