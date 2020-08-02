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Лацио хочет купить форварда Реала

Испания
(1 голосов)

"Орлы" предлагают за Майораля 20 млн евро

Лацио хочет купить форварда Реала
Новина українською

Испанское издание сообщает, что "Лацио" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала".

В стан "орлов" может перейти Борха Майораль. Руководство итальянского клуба готово отдать за 23-летнего форварда за 20 миллионов евро.

Цель трансфера - увеличить глубину состава.

Прошлый сезон испанец провел на правах аренды в "Леванте". В 34 поединках Ла Лиги Майораль отметился 8 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Борха Майораль
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Источник:
Marca
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