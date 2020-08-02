Почеттино рассказал, почему не расторг контракт с Тоттенхэмом ради Реала

Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, почему отказал мадридскому "Реалу" во время работы в Лондоне.

- Вы сожалеете, что не расторгли контракт ради "Реала"?

- Я был счастлив в "Тоттенхэме" и подписал контракт. Мы очень хорошо расстались, отношения безупречны. Я всегда говорю без ложной скромности, что мы тоже допустили ошибки, которые привели к тому, что произошло. Хотя мы ожидали немного большей поддержки или заверений, чтобы переломить ситуацию. Но клубная линия шла другим путем, плюс передышка была необходима обеим сторонам, - рассказал Почеттино.