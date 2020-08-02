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Почеттино рассказал, почему не расторг контракт с Тоттенхэмом ради Реала

Испания
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Аргентинец был счастлив в Лондоне

Почеттино рассказал, почему не расторг контракт с Тоттенхэмом ради Реала
Новина українською

Экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, почему отказал мадридскому "Реалу" во время работы в Лондоне.

- Вы сожалеете, что не расторгли контракт ради "Реала"?

- Я был счастлив в "Тоттенхэме" и подписал контракт. Мы очень хорошо расстались, отношения безупречны. Я всегда говорю без ложной скромности, что мы тоже допустили ошибки, которые привели к тому, что произошло. Хотя мы ожидали немного большей поддержки или заверений, чтобы переломить ситуацию. Но клубная линия шла другим путем, плюс передышка была необходима обеим сторонам, - рассказал Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
El Pais
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