Барселона ведет переговоры с Семеду о продлении контракта

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" ведет переговоры с Нелсоном Семеду о продлении контракта. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2022 года.

Португальский защитник и руководство "сине-гранатовых" обсуждают продление контракта на 3 года.

В новом контракте будет повышена зарплата игрока и сумма отступных. Сейчас клаусула 26-летнего Семеду с "блауграной" составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Нелсон провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.