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Барселона ведет переговоры с Семеду о продлении контракта
Переговоры защитника и каталонцев находятся в продвинутой стадии.
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" ведет переговоры с Нелсоном Семеду о продлении контракта. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2022 года.
Португальский защитник и руководство "сине-гранатовых" обсуждают продление контракта на 3 года.
В новом контракте будет повышена зарплата игрока и сумма отступных. Сейчас клаусула 26-летнего Семеду с "блауграной" составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании Нелсон провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.