  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона ведет переговоры с Семеду о продлении контракта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона ведет переговоры с Семеду о продлении контракта

Испания
(1 голосов)

Переговоры защитника и каталонцев находятся в продвинутой стадии.

Барселона ведет переговоры с Семеду о продлении контракта
Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" ведет переговоры с Нелсоном Семеду о продлении контракта. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2022 года.

Португальский защитник и руководство "сине-гранатовых" обсуждают продление контракта на 3 года.

В новом контракте будет повышена зарплата игрока и сумма отступных. Сейчас клаусула 26-летнего Семеду с "блауграной" составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Нелсон провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Нелсон Семеду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...